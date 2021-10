Va haver-hi un temps en què els thrillers sobre la Guerra Freda i les seves derivades eren una constant del gènere. Títols com El espía que surgió del frío, El cuarto protocolo o Espías sin fronteres, per citar-ne tres que es porten uns anys però tenien una identitat similar, aconseguien posar llum a la foscor i que et fessis a una idea dels abismes polítics que es van anar creant al llarg del segle XX. Ara se’n continuen fent, però n’hi ha pocs que transmetin aquella vella sensació d’estar davant d’un cinema directe i desacomplexat que ens posava la por al cos amb allò que no vèiem de les rivalitats entre superpotències. Per això és una bona notícia que s’estreni una pel·lícula de tall tan clàssic com El espía inglés, que reprèn l’estil dels grans films del gènere i es pren el seu temps per explorar el que amaguen persones i situacions aparentment convencionals. És, com els seus referents, de foc lent, de precisió gairebé quirúrgica a l’hora de descriure els personatges, i amb una excel·lent feina de recreació d’un tremps i les seves convulsions.

Dirigida per Dominic Cooke, que en el seu dia va sorprendre amb els seus episodis per a la sèrie The Hollow Crown, El espía inglés explica la història de Greville Wynne, un enginyer que mai s’ha ficat en problemes, però la seva posició social l’aboca a tenir molts contactes a les esferes de poder. Malgrat que al principi és reticent, accepta l’oferta d’infiltrar-se a les files del servei secret britànic, on accedeix a dades que demostren que la crisi dels míssils de Cuba és imminent i que, si ningú no l’atura, podria desembocar en una guerra nuclear. Wynne treballa colze a colze amb la CIA per aconseguir tota la informació disponible sobre els plans dels russos. Però no deixa de ser un civil i la seva feina com a infiltrat, tan necessària per salvar el món d’ell mateix, acaba torpedinant la seva vida personal. El espía inglés funciona per la seriositat amb què aborda el context històric en què transcorre l’acció, per la seva notable atenció al detall i, per damunt de tot, per la interpretació de Benedict Cumberbatch. El protagonista de Sherlock torna a demostrar que és un dels millors actors del moment i aprofita l’avinentesa per demostrar que pot anar molt més enllà dels personatges que li han donat fama.

Al costat de Cumberbatch destaquen les aportacions de secundaris com Rachel Brosnahan (l’excel·lent protagonista de la sèrie La maravillosa Sra. Maisel), Merab Ninidze, Angus Wright, Kirill Pirogov, Elina Alminas, Joseph Balderrama, Russell Balogh, Deano Mitchison, Laurel Lefkow, Arthur Wilde i Jessie Buckley.