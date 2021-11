De tant en tant, Netflix impulsa superproduccions que es poden fer un forat a les sales, i per això s’aventura a estrenar-la abans en pantalla -encara que no es podrà veure als cinemes gironins- que no a la plataforma. És el cas de Alerta Roja, una pel·lícula d’acció que passarà per cinemes una setmana abans de debutar a la seva graella, i que té tots els números per convertir-se en un dels títols més vistos d’aquest any. D’al·licients va sobrada: per una banda, perquè agafa un model molt clàssic de thriller (el més sofisticat, centrat en lladres d’alt nivell i la dificultat per atrapar-los) i l’hi suma la pirotècnia del cinema d’acció hereu de les produccions de Jerry Bruckheimer; i després, perquè els seus protagonistes són ni més ni menys que Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot, donant el que s’espera d’ells en un producte d’aquestes característiques. I finalment hi ha el nom del seu guionista i director, Rawson Marshall Thurber, que ha demostrat saber alternar comèdia (Un juego de pelotas, Somos los Miller) i espectacle (la molt reivindicable Un espía y medio, El rascacielos) amb una solvència inqüestionable.

L’Alerta Roja del títol es refereix a la Red Notice, l’avís que la Interpol envia a totes les policies del món quan un criminal de la llista dels més buscats apareix en el radar d’algun país. Això és el que passa quan finalment es creu haver identificat la lladre d’obres d’art coneguda com a The Bishop, una dona tan enigmàtica en les seves motivacions com efectiva en els seus assalts. L’agent del FBI que porta anys buscant-la, John Hartley, té un pla per atrapar-la d’una vegada per totes: convèncer el segon lladre d’obres d’art més important del món, Nolan Booth, perquè l’ajudi a posar-li un parany del que no es pugui escapar. Booth, que sempre ha vist ferit el seu orgull per les aptituds de The Bishop, accepta la petició a canvi d’una commutació de pena, però Hartley no triga a descobrir que el seu nou company, a banda de lladre, també és un bocamoll tirant a insuportable. Però la veritable sorpresa serà descobrir que The Bishop no és la persona que es pensaven que era i que hi han enemics molt més perillosos que ella. Al costat del trio protagonista, que s’ho passa pipa dient ocurrències i corrent entre explosions a diferents punts del planeta, destaquen secundaris com Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Ivan Mbakop, Vincenzo Amato, Christopher Cocke, Pascal Petardi i Jay Romero. Per cert que Rawson Marshall Thurber es prepara ara per dirigir una adaptació del videojoc The Division, també per a Netflix i amb Jake Gyllenhaal i Jessica Chastain de protagonistes.