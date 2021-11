Amb només vint-i-un anys l’escriptora catalana Èlia Espinosa publica Cartes a Shakespeare, la seva primera novel·la. Estudiant de periodisme, l’escriptora de Granollers té arrels a Girona, on viu bona part de la seva família. Al seu llibre, a través d’una sèrie de pistes i endevinalles l’autora crea un atrapant recorregut per la Gran Bretanya dels grans autors.

És una dona jove, segur que no és en realitat tres homes en la cinquantena, com Carmen Mola?

Seguríssim! (riallada).

És la seva primera novel·la. Com viu el debut?

El visc amb molt respecte i moltíssima il·lusió. Em fa una il·lusió brutal que hagi sortit un producte al mercat que he fet jo, que porta el meu nom. Jo no volia publicar per fer-me famosa o per fer un best-seller enorme.

Què té la literatura anglesa que l’atreu tant?

Fer una novel·la que impliqués literatura fora de la castellana i la catalana implicava haver de fer una investigació i un aprenentatge que em cridava molt l’atenció.

Si pogués escriure una carta a Shakespeare, què li diria?

Abans d’escriure-li res, llegiria alguna cosa seva.

Què li sembla que els homes es facin passar per dona per publicar?

Utilitza pseudònims per escriure és una tècnica que han fet servir les dones durant segles per aconseguir que les publiquessin. En aquest cas, que tres homes facin servir un pseudònim de dona per què? A les dones no les publiquen més, hi ha estadístiques que així ho mostren. I que a més es faci màrqueting del llibre venent-lo com un llibre feminista quan no és així... No ho acabo d’entendre.

Té importància el gènere?

Sempre s’ha d’intentar fer una lectura més profunda de la situació per entendre realment la problemàtica.

Literatura juvenil... llegeixen els joves?

Espero que sí! Crec que un bon llibre a tothom li agradaria llegir-lo, per molt que no es tingui l’hàbit.

Què té de novel·la negra Girona?

Moltes coses. Tot pot ser un escenari de novel·la negra si saps com transformar-ho. Girona és una ciutat molt medieval amb molta història, igual que Catalunya. Pots inventar mil històries que involucrin Catalunya o Girona i convertir-les en un espai de novel·la negra ideal.

Quins records té de Girona?

Bastants. Tota la meva família és de Girona per tant hi anem sovint. Una de les coses que més recordo era quan anàvem a veure la cavalcada de Reis a Girona.

Diuen que els estudiants universitaris han deixat de pensar per compte propi.

Jo no ho crec això. A la UAB hi ha moltes assemblees, organitzacions d’estudiants, reunions... On els estudiants diuen la seva i fan les seves pròpies reflexions. Crec que això que els estudiants no pensen ho diu la gent més gran. Moltes vegades, quan els més joves volem donar la nostra opinió ens silencien dient que no sabem de què parlem i que som molt joves. Si no ens deixeu dir la nostra, diran que no pensem.