A Dalí li agradava jugar. De fet, ho va fer sempre, inclús mentre la dictadura assassinava els seus amics (Lorca) o els obligava a exiliar-se per salvar la vida (Buñuel, Alberti). Amb tot, els seus divertiments segueixen divertint-nos, com ara la barraca eixelebrada que va perpetrar molt a prop de la platja de Castell, a Palamós. L’exposició, que inclou obres contemporànies de Francesc Guillamet, Carlus Camps i el muntatge expositiu d’Enric Ansesa, rememora un deliri constructiu que mai no va acabar habitant, realitzat pel seu amic Albert Puig Palau (el «tío Alberto» de la mítica cançó de Joan Manuel Serrat), un mecenes que va comprar Mas Juny el 1940 al seu propietari, l’artista internacional Josep Maria Sert. Dalí, profètic i clarivident com pocs, ho tenia clar: «Soc la prostituta més gran del món que ha posat per a fotografies». Doncs això.