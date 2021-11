Últim cap de setmana de música a barraques de Girona

Fins diumenge 7 de novembre · Girona · La Copa

Les fires de Sant Narcis omplen Girona de cultura, espectacles i altres activitats. Una de les novetats serà el retorn de les barraques de La Devesa, amb els concerts que tenen lloc al seu escenari, després de dos anys d’absència. Els protagonistes d'aquest cap de setmana seran Gatibu i Desakato que obriran la programació musical aquest divendres i dissabte passaran per l'escenari Vinnie Kairos & Mad Phi i l'home estàtic, Extraño Weys, Jazzwoman i Lildami. L'artista català s'ha unit finalment al cartell per cobrir la baixa de Zoo, que han cancel·lat el concert pel positiu de covid-19 del cantant, Panxo.

Baixada d'andròmines de Sant Narcís

Dissabte 6 de novembre a les 10h · Girona · Riu Onyar

En el marc de la Festa Major dels 4 Rius de Girona s’organitza la ja tradicional Baixada d’Andròmines del S.XXI pel Riu Onyar, aquest esdeveniment es pot veure des dels Ponts del riu Onyar.

Trobada de Gegants

Diumenge 7 de novembre a les 10h · Girona · Parc del Migdia

Com ja és tradició, coincidint amb el darrer cap de setmana de les Fires de Sant Narcís, el parc del Migdia serà el punt de trobada dels gegants i bestiari de Girona arribats de diversos punts de Catalunya. Tot seguit tindrà lloc la popular cercavila que finalitzarà el seu recorregut a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba.

Música: Ara Malikian

Dissabte, 6 de novembre a les 17h i a les 20.30h · Girona · Auditori de Girona

Des que va començar a fer sonar el seu violí amb caràcter i extraordinària passió, Ara Malikian ha pujat a escenaris d’arreu del món i ha omplert els recintes més grans i espectaculars que qualsevol músic pugui somiar. El violinista es reinventa ara en un format més íntim i personal, acompanyat del pianista Iván «Melón» Lewis. En el marc del festival Temporada Alta, el músic libanès oferirà un concert en petit format, acollidor i personal que ens permetrà gaudir de ben a prop de cadascuna de les notes que es desprenguin del seu fidel acompanyant de cordes. Un recorregut clàssic de les diferents cançons que comprenen el seu nou disc.

Música: Mariola Membrives

Dissabte 6 de novembre a les 20h · Banyoles · Auditori de l'Ateneu

L’Artista resident de l’Ateneu - CMEM, Mariola Membrives, oferirà un recorregut per la seva trajectòria professional amb "La fiera", la proposta més personal en la que ha treballat fins ara l’artista.

Teatre: "Un tal shakespeare"

Dissabte 6 de novembre a les 20.30h · Torroella de Montgrí · Auditori de l'Espai Ter

Marcel Tomàs passa pel sedàs del seu particular univers creatiu algunes de les icones del gran dramaturg britànic William Shakespeare, els fa viatjar als temps moderns al servei d’un show hilarant. Un espectacle on els protagonistes entren i surten de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar en el temps.

Familiar: Les Anxovetes

Diumenge 7 de novembre a les 17h · Olot · Teatre Principal

El grup gironí d’havaneres Les Anxovetes presenten aquest diumenge a la tarda a Olot Ondina, un conte musicat i alhora un concert teatralitzat especialment pensat per al públic familiar. Entre diàlegs i cançons, la proposa explica la història de tres germanes que vivien a la muntanya però enyoraven molt el mar.

Concert-espectacle: "Suite toc nº6"

Divendres, 5 de novembre · Lloret de Mar · Teatre de Lloret de Mar

A Suite TOC núm. 6 les germanes Peya s’endinsen en l’assumpte del TOC (Trastorn Obsessiu-Compulsiu) i en l’experiència quotidiana de qui el pateix, un tema que coneixen de primera mà. Aquesta Suite investiga les seves implicacions socials: el fet que l’experiència del trastorn és inseparable de la societat en què es viu; però també, la rellevància de les xarxes de suport i, sobretot, la importància de poder parlar-ne obertament.

Música: Gemma Humet

Dissabte, 6 de novembre · La Bisbal d'Empordà · Teatre Mundial

Gemma Humet, cantant i pianista, és una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual i és una de les artistes que més clarament ha impregnat la seva obra amb l’essència de la cançó d’autor i protesta que tants bons fruits ha donat als Països Catalans al llarg de les darreres dècades.

Teatre: "Gardenia - 10 years later"

Divendres 5 a les 20h i dissabte 6 a les 17h · Girona · Teatre Municipal

Gardenia, que el 2010 es va veure a Avinyó i Temporada Alta, recollia les fascinants històries de nou persones -nascuts homes- que van decidir en un moment de la seva vida assumir una nova identitat com a dona. Una dècada més tard Alain Platel i Franck Van Laeck, tornen a revisar aquest projecte per aprofundir encara més en la idea del pas del temps i ho fan amb pràcticament el mateix repartiment. Hi ha una absència: Andrea de Leat. A la seva memòria va dedicat aquest Gardenia – 10 years later.