Auditori de l’Espai Ter D Dissabte 6 H 20.30 h

Marcel Tomàs passa pel sedàs del seu particular univers creatiu algunes de les icones del gran dramaturg britànic William Shakespeare, els fa viatjar als temps moderns al servei d’un show hilarant. Un espectacle on els protagonistes entren i surten de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar en el temps.