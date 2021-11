El nom de Jaume Balagueró ha quedat associat per sempre més al cinema fantàstic i de terror gràcies a pel·lícules com Els sense nom, Darkness, Fràgils, Musa o la saga REC. I com acostuma a passar amb els cineastes que s’han fet un nom al gènere, quan fan el salt a d’altres llenguatges sempre hi ha la temptativa de qualificar-ho de «canvi de registre». Però el cert és que en totes aquests films el cineasta català ha demostrat ser, principalment, un gran generador de suspens i un esplèndid creador d’atmosferes, que al final són virtuts indispensables per fer un thriller com Way Down. Aquesta pel·lícula, que arriba avui als cinemes, s’adscriu a la modalitat del cinema d’acció basada en atracaments perfectes que requereixen de molt enginy per ser executats. I que tenen com a motor narratiu, precisament, els girs i la capacitat de sorpresa que el productor i director ha sabut conrear al llarg de la seva notable filmografia. Per tant, no estem davant d’un canvi de registre, sinó del resultat de l’evolució d’un estil que ja fa temps que clama per noves formes d’expressió. Potser no inventa res, perquè al capdavall mirant-la és inevitable pensar en títols com Plan oculto o La casa de papel, però es tracta d’un producte entretingudíssim que sap treure punta a l’ambivalència de tots els personatges.

Way Down s’explica a partir del punt de vista de Thom Johnson, un jove enginyer que s’ha fet famós al seu gremi per una ment brillant capaç de veure coses que no semblen a l’abast de la resta de mortals. La seva vida dona un tomb quan és reclutat per una sofisticada banda de lladres per fer possible l’impossible: assaltar la suposadament inexpugnable cambra cuirassada del Banc d’Espanya. És, aquest fortí, gairebé una llegenda per les fortes mesures de seguretat que s’han de travessar per poder accedir al seu interior. Però Johnson es veu abocat a fer-ho i a més amb un temps límit, perquè el botí a què aspiren els lladres només estarà deu dies guardat a l’interior del banc. La banda haurà de superar els seus recels per poder culminar un cop que, si no surt bé, els portarà a presó la resta de les seves vides.

Plantejada com un joc de miralls en què res no és mai el que sembla (hi ha una pel·lícula molt famosa dels 90 que és un clar referent, però dir-ne el títol seria un spoiler), Way Down destaca per la bona feina de Balagueró a les escenes de tensió i un esplèndid repartiment encapçalat per Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado, Liam Cunningham, Luis Tosar, Sam Riley, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Stein, Hunter Tremayne, Julius Cotter, Craig Stevenson i Famke Janssen.