Peralada aposta fort per Àsia

El Grup Peralada reforça aquesta tardor l’aposta per la cuina asiàtica que va iniciar l’any passat de la mà del cuiner Paco Pérez: el seu restaurant Shiro, que durant dos estius ha ofert una espectacular barreja de sabors orientals i mediterranis en un espai a l’aire lliure als jardins del Castell, obre ara una nova etapa en un elegant i senzill espai interior dissenyat per Sandra Tarruella en el qual hi ha una picada d’ullet (en forma de fotografia de grans dimensions) al Festival de Música que ha fet internacionalment famós el recinte.

Amb el suport del xef executiu Davide Bacchio (que també ho és del restaurant L’Olivera, a l’Hotel Peralada, arran de la col·laboració que el Grup Peralada ha establert amb Paco Pérez), el cuiner de Llançà continua presentant a Shiro elaboracions inspirades en el seus viatges per diferents països asiàtics (Japó, Vietnam, Corea, Tailàndia...) però sempre passats pel filtre del seu vincle indestriable amb el Mediterrani, a tocar del qual hi ha el Miramar, on va arrencar la seva carrera.

Hi ha propostes molt diverses, en els plats que formen la carta del Shiro: des de les que aposten de manera decidida pels sabors asiàtics (com l’oblea d’arròs sobre bou de mar en salsa Nuoc Cham) a les que, al contrari, tenen gustos molt empordanesos però presentats a la manera oriental (gyozas d’ànec i trompetes de la mort; ous de guatlla, moll de l’os, caviar i cuixetes de guatlla...). Encara que segurament els més sorprenents i addictius són aquells en els quals el xef aposta de manera decidida per la fusió entre les dues gastronomies, posant de relleu tots els contrastos de sabors i de textures; llavors es generen meravelles com la sopa Wonton «mar i muntanya», la costella Mumbai-Llançà, o l’arròs amb llet a Mumbai.

Totes aquestes elaboracions es troben en la carta d’aquesta tardor del restaurant Shiro, que a més ofereix com a novetat dos menús, «Un passeig per Àsia» i «Omakase» (a un preu de 65 i 85 euros, respectivament, begudes al marge), amb una selecció de plats perquè el comensal es pugui fer una idea d’aquesta varietat de sabors sense haver de triar ell mateix. Perquè la diversitat d’opcions que ofereix Shiro és molt gran: des d’ostres a diversos formats de sushi, passant per elaboracions a la barbacoa (wagyu inclòs, també en tartar), amanides, xili-llamàntol, arròs, fregits, ramen, noodles, postres, pop...

Paco Pérez, que té cinc estrelles Michelin (dues al Miramar de Lançà, dues a l’Enoteca de l’Hotel Arts de Barcelona, i una al restaurant 5 de l’Hotel Das Stue De Berlín) resumeix la filosofia de Shiro explicant que «en el transcurs del temps, la cultura ha viatjat per terra i mar, portant nous productes desconeguts per la gent. Shiro és la idea de portar a casa nostra tots els records dels nostres viatges, de les vivències viscudes a través d’allò tan antic com és la cuina».