Des de Traffic fins a la imprescindible Requiem for a dream, són nombroses les pel·lícules que s’han endinsat en el món de les addicions i en com l’automedicació s’ha convertit en un problema molt greu als Estats Units. En televisió, però, aquests retrats corals i basats en situacions més costumistes no han estat tan habituals per més que les drogues sí que són un tema recurrent. Dopesick, que avui divendres arriba a Disney Plus, té vocació de convertir-se en un títol de referència a l’hora d’abordar aquesta xacra social. Se serveix de l’estructura habitual en aquest tipus de relats (és a dir, que anem entrant a la vida d’una sèrie de personatges aparentment inconnexos per acabar descobrint què tenen en comú) i a vegades no pot evitar incórrer en un excés de discursos, però s’ha de dir que és una de les aproximacions al tema més lúcides que s’han fet en uns quants anys.

Darrere les càmeres hi trobem veterans com Barry Levinson, autor de pel·lícules com Rain Man, o Michael Cuesta, un dels artífexs de Homeland. Dopesick planteja un calidoscopi de personatges que ajuden a entendre com funciona la indústria dels opiacis als Estats Units i les seves devastadores conseqüències. Entre aquestes històries, algunes de caràcter més intimista i d’altres amb un component fins i tot de thriller, veiem els bastidors d’una empresa farmacèutica, els despatxos de la DEA i una comunitat minera de Virginia. També tenim el retrat d’una família que veu emergir tots els seus monstres domèstics quan una addició els obliga a replantejar-se la vida tal i com l’havien concebut. Sigui com sigui, es tracta d’un d’aquells productes que transiten entre la voluntat exemplar (que acaba essent el menys interessant de la funció: al capdavall, hi ha coses que s’expliquen per si mateixes) i la radiografia quirúrgica d’un tema concret. És en aquest darrer aspecte, en la idea de posar el focus en coses que no sabem, on Dopesick acaba trobant tot el seu sentit i es converteix en una experiència sovint molt colpidora.

Un dels factors clau del seu interès és un esplèndid repartiment que inclou Michael Keaton (sens dubte, un dels millors actors en actiu: costa recordar l’última vegada que no va brillar en un personatge), Peter Sarsgaard, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever, Michael Stuhlbarg, Will Chase, Jake McDorman, Phillipa Soo, Arischa Conner, Andrea Frankle, Lawrence Arancio, R. Keith Harris i la gran Rosario Dawson. Formada per vuit episodis d’una hora de durada, la sèrie està creada per Danny Strong, a qui devem produccions televisives com Game Change i Empire.