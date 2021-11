Festa de la ratafia

Dissabte 13 i diumenge 14 · Santa Coloma de Farners · Diversos espais

Coincidint com és tradició amb el segon cap de setmana de novembre, Santa Coloma de Farners celebra fins diumenge una nova edició de la Festa de la Ratafia. El primer Concurs de la Ratafia data de l’any 1982 i es va fer amb l’objectiu de preservar la tradició de fer ratafia a les llars de la població. Això ha propiciat la celebració de concursos d’aquest licor tan nostrat arreu de Catalunya. Actualment es presenten al voltant de 200 ratafies al concurs de Santa Coloma de Farners vingudes de qualsevol punt imaginable. A més, durant els dies de la festa, el municipi també acull un programa d’activitats paral·leles per a tots els públics.

Circ: "Nuye", de la Cia. Eia

Dissabte 13 a les 20h · Salt · El Canal

Sis acròbates amb una gran paret de forats, portes i un trampolí. La Cia. de circ Eia explora les dinàmiques de les relacions de parella, entre moviments i silencis corporals, dins el Temporada Alta.

Música: Miquel Gil bufa espelmes

Dissabte 13 a les 20h · Banyoles · Auditori de l'Ateneu

Amb motiu de la celebració dels 20 anys del disc Orgànic (Sonifolk, 2001), Miquel Gil presenta amb la seva banda un directe que recull les cançons d’aquest projecte, amb el qual va debutar en solitari.

Fira de la cultura medieval

Dissabte 13 i diumenge 14 · Lloret de Mar · Nucli antic

Lloret retorna als temps medievals i el seu centre històric s’omple de cabanes, artesans i mercaders amb una ambientació medieval plena d’espectacles de circ, màgia i música. A més, hi haurà demostracions d’oficis, trobadors, música, les cabanes medievals, tallers, cal·lígrafs, jocs i una ludoteca per als petits.

Festa del vi nou i Sant Martí

Dissabte 13 i diumenge 14 · Calonge · Diversos espais

Calonge celebra aquest cap de setmana les festes de Sant Martí i del Vi Nou. Entre d’altres activitats, pel dissabte es podran realitzar diverses visites guiades i tastos als cellers del municipi. La programació també inclou música en directe, activitats per la mainada i una cursa d’obstacles que tindrà lloc diumenge al matí.

Dansa: "Geometria"

Diumenge 14 a les 17h · Olot · Teatre Principal

Roseland Musical presenta un espectacle de dansa amb projeccions 3D sorprenents que pren com a punt de partida la geometria. Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures protagonistes d’un muntatge que combina música, imatge i moviment: dansa contemporània, acrobàcia i hip-hop.

Espectacle: Söns

Dissabte 14 a les 10h, 11.45h, 13.30h, 15.30h i 17.15h · Salt · El Canal

Que ningú no es quedi sense somiar: ni la canalla ni els adults! SÖNS és una experiència sensorial, rústica i circense que us farà viatjar per un espai d’escenes musicals, sons, olors, imatges poètiques i ombres que ens encisen. En grups reduïts, les famílies podran pujar els seus fills i filles a l’escenari per descobrir pas a pas cadascun d’aquests mons audiovisuals. Un recorregut que us acompanyarà amb delicadesa i diversió per moments onírics, sempre guiats per la música en directe d’un repertori de clàssics: Xostakóvitx, Bach, Debussy, Ravel, Satie i més. Un espectacle proper i familiar perquè els petits connectin amb realitats inventades i perquè els adults tornin a ser infants per una estona.

Música: ABBA The New Experience

Divendres 12 a les 22.30h · Salt · La Mirona

ABBA és un dels grups musicals mundialment conegut que va contribuir a crear la música i l’estil dels anys 70 ‘i 80’. La fórmula magistral de les seves melodies enganxoses i del seu propi so van impregnar de màgia la vida de molts de nosaltres, i han aconseguit estar presents en la memòria col·lectiva de diverses generacions gràcies a la inclusió dels seus temes més populars en bandes sonores de pel·lícules, musicals , homenatges i recopilatoris publicats al llarg dels anys.

ABBA The New Experience continua difonent els seus grans èxits amb un espectacle musical i escènic amb el nivell d’exigència que el grup original es mereix. Interpretant les seves cançons amb la mateixa qualitat, elegància i màgia amb què el grup suec va conquistar, i segueix conquistant, les llistes d’èxit.

Festival Flamenc de Girona

Divendres 12 a les 19h · Girona · Centre Cívic de Pont Major

Inauguració de l'exposició fotogràfica Romis, de Jacques Léonard. Col·loqui amb Santi i Alex Leonard.