Dissabte 4 i diumenge 5 · La Bisbal d'Empordà · Pavelló Firal

Indilletres celebra aquest cap de setmana la seva quarta edició amb l’objectiu de consolidar-se com la principal fira de llibres de les comarques gironines. Amb el lema «Passió per la llengua i pels llibres», dissabte i diumenge la fira de llibres bisbalenca acollirà prop d’una quarantena d’editorials, tres llibreries locals i una quarantena d’activitats programades. Aquestes xifres la converteixen en la fira literària que compta amb la participació de més editorials de les comarques gironines. Com és habitual, la cita oferirà a més de llibres, un bon grapat d’activitats paral·leles com música, poesia i el lliurament del III Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada.

El primer «festimarket» de les comarques gironines

Del 3 de desembre al 5 de gener · Sant Gregori · Mas Fuster

Sant Gregori acollirà un nou mercat de Nadal inspirat en els grans mercats nadalencs característics a altres ciutats europees. Ahir es va presentar l’anomenat «Golden Christmas Festimarket», que comptarà amb diverses activitats del 3 de desembre al 5 de gener. El padrí de la fira serà el reposter Jordi Roca. També hi haurà concerts i espectacles per a famílies, com el Mag Lari, Dàmaris Gelabert, Xiula, Atrapasomnis i Pica pica, concerts de gran format (Samantha, Tribut a Queen, Tribut a ABBA, Orquestra Maribel...), monòlegs (Toni Moog, Santi Rodríguez, Txabi Franquesa), teatre (escola la Diana), globus aerostàtic o llançament de destrals, entre altres.

Un mercat de pessebres

Del 4 al 7 · Olot · Diversos espais

La plaça d’Esteve Ferrer i la plaça Major acullen fins dimarts una nova edició de la Fira del Pessebre, un espai on s’hi podran trobar regals de Km 0 a més de figures del pessebre i tions.

El piano de Chucho Valdés

Dissabte 4 · Auditori de Girona · Girona

Considerat com una de les grans figures del jazz afrocubà, Chucho Valdés portarà la seva mestria a l’Auditori, amb l’estrena d’algunes composicions i alhora amb un recorregut per la seva carrera de més de 60 anys.

Fira del Tió d'Arbúcies

Dissabte 4 i diumenge 5 · Arbúcies · Diversos espais

Nova edició de la Fira del Tió d'Arbúcies, un cap de setmana ple d’activitats que faran gaudir a petits i grans, entre les quals destaquen l’animació ‘Fem cagar el Tió gegant’, l’exposició de tions artesanals, els jocs gegants de fusta tradicionals o diferents tallers nadalencs, entre altres.

El Nadal del Mag Lari

Diumenge 5 · Teatre El Jardí · Figueres

Arriba Nadal i, amb ell, tota la màgia. El Mag Lari és un amant de les festes però si en aquestes dates té l’oportunitat de pujar a l’escenari, ja és l’home més feliç del món. Després de més de 25 anys fent espectacles per tot arreu, s’adona que la seva vida és una gira constant i que, en el fons, el que li agrada és il·lusionar.

Nadal al Museu

Del 4 de desembre al 9 de gener · Diversos municipis

Un any més els 26 museus de les Comarques de Girona s’uneixen per impulsar la 7a edició de Nadal al Museu. Visita dels museus, participa amb família buscant tot d'objectes pel museu, i en acabat, tindràs un regal! A més, posem a la teva disposició un espai per poder pintar molts dels objectes i personatges que has vist al llarg de la visita al museu. I si també ho prefereixes, pots ajudar a decorar l'arbre de Nadal! Consulta l'agenda d'activitats de cada un dels museus i participa en tallers, pessebres, recerques de caganers perduts, gimcanes, conta contes i molt més.

Fira de la Puríssima de Camprodon

Del 4 al 6 de desembre · Camprodon · Diversos espais

La Fira de la Puríssima de la Vall de Camprodon esdevé un aparador de l’activitat econòmica del territori i dona la benvinguda a les festes de Nadal. És una trobada que combina fraternitat, tradició i història, i alhora és un expositor que promociona la indústria, el comerç i els productes de la Vall.

Fira de l'avet

Fins diumenge 12 de desembre · Espinelves · Nucli antic

El municipi d’Espinelves es tornarà a omplir d’avets de tota classe al llarg de dues setmanes amb la celebració de la Fira de l’Avet, un esdeveniment popular que també inclou activitats paral·leles exposicions d’herbes remeieres, pintura, bonsai, tapís, ceràmica, cases o estris en miniatura i gastronomia.

Pessebre vivent de Santa Pau

Dissabte 4 i diumenge 5 de desembre · Santa Pau · Barri Vell

El Pessebre Vivent de Santa Pau s’escenifica dins del conjunt històric de Santa Pau. L’escenari del Pessebre és magnífic per ell mateix. Dins d’un recorregut d’escassament una hora, els carrerons, les petites places, les voltes, els portals de les cases, ofereixen la seva història per donar forma al Pessebre Vivent. El Pessebre està estructurat amb escenes bíbliques, que representen aspectes dels esdeveniments que envoltaren el naixement de Jesús, i escenes modernes que representen aspectes de la vida quotidiana d’un temps passat a la nostra terra, amb oficis ja perduts.

Laura West

Diumenge 5 · Sala La Mirona · Salt

La Laura West porta l’escena de la música urbana a Girona a un altre nivell de la mà amb Kusuri i amb les seves 4 ballarines, conviden a viatjar al seu univers. La proposta que es pot veure aquest diumenge a La Mirona barreja ritmes de reggaeton, trap, bachata i fins i tot música electrónica.

Mercat de Nadal a la ciutat de Girona

Del 26 de novembre a l'1 de gener · Girona · Plaça Independència

En el Mercat de Nadal de Girona hi podreu trobar tota mena d'articles típics nadalencs: objectes de regal elaborats per artesans locals, com figures pel pessebre, joguines de fusta, complements tèxtils, objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria; productes d’alimentació artesana, com embotits i formatges, dolços i torrons, i productes del sector verd ornamental nadalenc, com avets, tions, llums i guarniments. Aquest any el Mercat de Nadal de Girona donarà un important salt qualitatiu, oferint una imatge renovada i més nadalenca. El mercat estarà format per un conjunt de 23 casetes de fusta convertint-lo en un mercat de referència en quan a qualitat, sostenibilitat i eficiència energètica, a més de garantir als paradistes un millor aïllament, calefacció i seguretat.