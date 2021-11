El títol sencer és més llarg: «Pedra i plàstic. De seguir una línia pintada a terra». Es tracta d’un projecte a càrrec de Marta R. Chust i Roc Domingo Puig que, com tots els que apadrina i acull Cultural Rizoma, intenta satisfer una premissa bàsica, a saber, parlar de qualsevol cosa sempre i quan els peus es mantinguin ben ancorats al territori més immediat. En aquest sentit, segons els seus responsables, «Pedra i plàstic és una proposta que se centra en el desplegament de la tecnologia d’internet d’alta velocitat sobre el territori i que s’articula en diferents capítols. Mitjançant aquesta recerca artística, Chust i Domingo busquen visualitzar un marc prou ampli per a fer una lectura política de la situació, travessada per les afectacions en el territori, la tecnologia, la identitat local i el capital». Després de Celrà, la mostra seguirà el seu periple al Centre d’Art i Natura de Farrera.