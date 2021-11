Fira Orígens: Qualitat, proximitat i tradició

Olot · Recinte Firal · Tot el cap de setmana

Dissabte i diumenge, Olot celebrarà una nova edició de Fira Orígens, la fira agroalimentària dels productes de qualitat de Catalunya que, consolidada després de vuit anys, seguirà apostant fermament pel que l’ha caracteritzat des de la primera edició, els productes i els productors de qualitat. Els visitants podran comprar directament al productor i també podran participar, durant tot el cap de setmana, d’activitats dirigides a tots els públics vinculades amb la cuina de proximitat i el producte ecològic. En total, a l’espai firal hi haurà 54 estands que acolliran més de 60 productors que oferiran tastos del seus productes als visitants d’Orígens a través de l’intercanvi de tiquets.

Fira de Sant Martirià: La gran cita agrícola i ramadera

Banyoles · Parc de la Draga · Tot el cap de setmana

La fira agrícola i ramadera de Sant Martirià de Banyoles data de 1368 i esdevé una autèntica referència en el calendari firal de les comarques gironines. La mostra torna aquest cap de setmana de manera presencial amb diversos concursos morfològics i diverses activitats paral·leles com el fira d’artesania o un espai gastronòmic. El parc de la Draga serà una vegada més l’epicentre de totes les activitats.

Una comèdia irresponsable

Sant Feliu de Guíxols · Teatre Narcís Masferrer · Dissabte 20

Com seria fer realitat les nostres fantasies? Fins a on arribaries per ajudar a una amiga? Cristina Genebat, Marta Marco, Nora Navas protagonitzen una de les comèdies de la temporada.

José de los Camarones

Girona · Sunset Jazz Club · Dissabte 20

El cantaor de Jerez de la Frontera arriba aquest dissabte al Sunset Jazz Club, en un concert organitzat dins el FlamenGi, presentant una proposta que beu de la tradició oral familiar.

«Crisálida», a la Mercè

Girona · Centre Cultural La Mercè · Dissabte 20

Una habitació de vidres transparents serà l’hàbitat en què el coreògraf i ballarí Antes Collado s’expressarà a través dels moviments i farà reflexionar sobre la creació de noves formes de viure i de sentir els nostres cossos. Noves fórmules que, racionalment i culturalment, semblen un fracàs. Dins el Temporada Alta.

Fira del pa i la xocolata

Sant Gregori · Diversos espais · Diumenge 21

El pa i la xocolata tornen a ser protagonistes. Aquest diumenge, a partir de les 10 del matí, hi haurà parades de pa, xocolata, dolços i productes relacionats amb el pa i la xocolata al centre del municipi. També parades d’entitats del municipi i de l’Associació de Comerciants i Empresaris, a més d’activitats paral·leles.

Els bolets de tardor

Sant Sadurní de l'Heura · Plaça de la República · Diumenge 21

Arriba la 18a Fira-Exposició del Bolet de Sant Sadurní de l’Heura. Durant tota la jornada hi haurà un ampli ventall d’activitats com la fira de productes artesans o lligats al món dels bolets, un ball de gegants amb els Geganters de la Bisbal, el vermut musical i una representació teatral.