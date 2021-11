La comarca de La Selva és terra de senders. El seu ample territori permet unir sovint l’interior amb el litoral. És cas de la ruta d’avui que va des de Vidreres fins a Lloret de Mar passant per l’ermita de Caulès. Aquesta zona geogràfica té també una gran riquesa patrimonial en forma d’ermites i castells. En aquesta ruta també trobarem al llarg del nostre camí diversos elements d’interès tant naturals com patrimonials i arquitectònics.

Un dels senders que podem realitzar uneix les poblacions de Vidreres i Lloret de Mar per l’ermita de Caulès. D’entrada no és una ruta senzilla. Presenta alguna dificultat primer per l’allargada i segon pel desnivell que s’ha de superar. No obstant, amb una mínima preparació física no ha d’haver-hi problema per superar aquest tram. Són 21’4 quilòmetres de recorregut que, en un ritme normal, es poden superar amb aproximadament 4 hores i mitja. No tindrem tampoc cap dificultat si seguim sempre les indicacions que sota la nomenclatura de Senders Locals de la Selva trobarem al llarg del camí. Són unes plaques identificatives de color verd i taronja que en tot moment ens orientaran de la ruta a seguir.

La ruta comença a Vidreres i el primer element patrimonial amb el qual ens toparem serà el castell de Sant Iscle. Concretament les seves restes. Segons està documentat aquest castell va ser propietat dels vescomtes de Cabrera i data aproximadament del 1194. Actualment es conserven unes restes distribuïdes en una planta rectangular d’uns 30 metres i llavors hi ha alguna altra part integrada bàsicament per uns murs antics. Un dels seus atractius és el fossar que encara es conserva al voltant del castell, tot un exemple d’element defensiu que s’utilitzava a l’antiguitat.

Una segona parada d’interès d’aquesta ruta és l’ermita de Caulès. Segons recull Natura Local es tracta d’un temple que primer va estar dedicat a Sant Esteve i a partir del segle XIX a Santa Susanna. A més, ens apunta que l’origen de l’església se situa en el segle X i si ens hi arribem podrem observar que a la banda de tramuntana hi ha una capella i una sagristia, afegides posteriorment.

Seguint amb la ruta arribarem fins a l’ermita de les Alegries de Lloret de Mar, dels elements patrimonials més importants de la població costanera. És un paratge que no deixa indiferent i que és el punt d’entrada cap a Lloret on ha d’acabar la nostra ruta. La darrera parada d’aquest itinerari és el Museu del Mar de Lloret situat a l’antiga casa Garriga. Aquest museu dona a conèixer als visitants com era la vida marinera en el passat i la navegació i la indústria de la marina mercant. Sens dubte aquesta és una bona manera d’acabar aquesta ruta a peu que durant 4 hores i mitja ens permet fer un ampli recorregut per la natura, el patrimoni i la cultura.