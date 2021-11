Hawkeye, o Ojo de Halcón, sempre ha estat un dels personatges més interessants dels còmics de Marvel i molts dels fans no van acabar del tot satisfets amb el seu tractament a la primera entrega de Avengers, on es passava més de la meitat del metratge posseït per Loki. Amb tot, la molt bona interpretació de l’actor Jeremy Renner i el seu creixent protagonisme a les aventures grupals va fer que s’acabés fent justícia a les vinyetes i que es convertís en un dels superherois més populars de la factoria. Ara, Marvel i Disney li donen la plataforma definitiva amb una minisèrie pròpia que pot semblar estacional (està ambientada en ple Nadal i juga obertament amb els seus clixés, també des del punt de vista musical) però, com acostuma a passar amb la companyia, farà avançar la trama general que ens ha de portar a futurs films individuals i col·lectius. De fet, qui hagi vist Black Widow, i més concretament la seva escena postcrèdits, ja sap que com a mínim un dels nous personatges fonamentals del futur de Marvel farà acta de presència en aquesta minisèrie, i a més amb un encàrrec entre mans que pot tensar, i molt, la resolució de la història.

Sigui com sigui, Hawkeye parteix del personatge tal i com l’havíem vist fins ara a les pel·lícules dels Avengers, com un pare de família dividit entre la necessitat d’estar amb les persones que estima i la constatació que no pot escapar d’un passat tèrbol. Just abans de Nadal, promet a la seva filla que aquesta vegada no fallarà, que la nit del 24 serà a casa per a una celebració com Déu mana. Però la missió que afronta s’acaba complicant més del previst i, a més, el dia dona un tomb inesperat quan coneix Kate Bishop, una noia amb les habilitats necessàries per agafar-li el relleu. Plegats, davant d’un enemic implacable, els dos Hawkeye lluitaran contra el temps per sobreviure i arribar per Nadal a casa. Formada per sis episodis i plantejada com un actioner de ritme sostingut (entre els seus nombrosos homenatges, un de molt sentit a La Jungla de Cristal), Hawkeye és la perfecta suma entre univers expandit i producte d’entreteniment per al públic no iniciat.

Al costat de Renner destaca el fitxatge de Hailee Steinfeld, que efectivament ha vingut per quedar-se a Marvel, i grans secundaris en l’elenc com Vera Farmiga, Tony Dalton, Fra Fee, Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Clayton English, Brian d’Arcy James, Linda Cardellini, Ava Russo i Florence Pugh. La banda sonora original arriba firmada per Christophe Beck, que ja es va encarregar de les partitures de WandaVision i de Ant-Man i la seva seqüela.