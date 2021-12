Del 3 de desembre al 5 de gener · Sant Gregori · Mas Fuster

Sant Gregori acollirà un nou mercat de Nadal inspirat en els grans mercats nadalencs característics a altres ciutats europees. L'anomenat «Golden Christmas Festimarket» comptarà amb diverses activitats del 3 de desembre al 5 de gener. El padrí de la fira serà el reposter Jordi Roca. També hi haurà concerts i espectacles per a famílies, com el Mag Lari, Dàmaris Gelabert, Xiula, Atrapasomnis i Pica pica, concerts de gran format (Samantha, Tribut a Queen, Tribut a ABBA, Orquestra Maribel...), monòlegs (Toni Moog, Santi Rodríguez, Txabi Franquesa), teatre (escola la Diana), globus aerostàtic o llançament de destrals, entre altres.

Un mercat de pessebres

Del 4 al 7 · Olot · Diversos espais

La plaça d'Esteve Ferrer i la plaça Major acullen fins dimarts una nova edició de la Fira del Pessebre, un espai on es podran trobar regals de km 0 a més de figures del pessebre i tions.

Nadal al Museu

Del 4 de desembre al 9 de gener · Diversos municipis

Un any més els 26 museus de les Comarques de Girona s'uneixen per impulsar la 7a edició de Nadal al Museu. Visita dels museus, participa amb família buscant tot d'objectes pel museu, i en acabat, tindràs un regal! A més, posem a la teva disposició un espai per poder pintar molts dels objectes i personatges que has vist al llarg de la visita al museu. I si també ho prefereixes, pots ajudar a decorar l'arbre de Nadal! Consulta l'agenda d'activitats de cada un dels museus i participa en tallers, pessebres, recerques de caganers perduts, gimcanes, conta contes i molt més.

Fira de l'avet

Fins diumenge 12 de desembre · Espinelves · Nucli antic

El municipi d'Espinelves es tornarà a omplir d'avets de tota classe al llarg de dues setmanes amb la celebració de la Fira de l'Avet, un esdeveniment popular que també inclou activitats paral·leles, exposicions d'herbes remeieres, pintura, bonsai, tapís, ceràmica, cases o estris en miniatura i gastronomia.

Mercat de Nadal a la ciutat de Girona

Del 26 de novembre a l'1 de gener · Girona · Plaça Independència

En el Mercat de Nadal de Girona hi podreu trobar tota mena d'articles típics nadalencs: objectes de regal elaborats per artesans locals, com figures pel pessebre, joguines de fusta, complements tèxtils, objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria; productes d'alimentació artesana, com embotits i formatges, dolços i torrons, i productes del sector verd ornamental nadalenc, com avets, tions, llums i guarniments. Aquest any el Mercat de Nadal de Girona farà un important salt qualitatiu, oferint una imatge renovada i més nadalenca. El mercat estarà format per un conjunt de 23 casetes de fusta convertint-lo en un mercat de referència pel que fa a qualitat, sostenibilitat i eficiència energètica, a més de garantir als paradistes un millor aïllament, calefacció i seguretat.

Fira a Begur

Fins dimecres 8

Fins dimecres, Fira de Playmobil de Begur, amb exposició de diorames, concursos infantils i projeccions. Tindrà lloc a la sala d'Exposicions del municipi.

Teatre a Girona

Vaig ser Pròsper (o recordant La tempesta)

A les 20.00, la sala La Planeta acull l’espectacle amb què la companyia Projecte Ingenu va guanyar el premi BBVA de teatre d’enguany al millor espectacle i la millor direcció i que tanca la seva trilogia dedicada a l’obra de Shakespeare. Dins la programació de Temporada Alta.

Música a Girona

Jazz

A les 20.00, al Sunset Jazz Club, actuació de Hadar Noibert, flauta, i Chano Domínguez, piano, que presenten el disc Paramus.

Fira a Porqueres

Fins dimecres 8

Fins dimecres una vintena d’activitats s’estendran en el municipi per viure amb tota la família el 25è aniversari de la Fira d’Hivern.

Llibres a l'Escala

Presentació de 'Quan s'esborren les paraules', de Rafel Nadal

A les 19.00 a l’Alfolí de la Sal, presentació del llibre Quan s’esborren les paraules, de Rafel Nadal, a càrrec de l’autor i de la llibretera i editora Gemma Garcia.