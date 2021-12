Querido Evan Hansen és un musical que va fer fortuna als escenaris i que es va alçar amb uns quants premis Tony i Grammy. Singularment, malgrat la seva esplèndida rebuda va dividir la crítica, ja que hi havia qui considerava que la seva aproximació a un tema tan dolorós (els trastorns d’ansietat que emergeixen a l’adolescència) estava tractat des d’una perspectiva massa lleugera. Ara ens arriba l’adaptació cinematogràfica i ha passat més o menys el mateix: hi ha qui en valora la posada l’escena i l’esforç de fer-lo més dramàtic que l’obra en què es basa, però també se’n destaca la irregularitat de la seva execució. Sigui com sigui, l’estrena de la pel·lícula no deixa de ser la constatació del gran moment de forma que viu el musical. A banda d’aquest, en un mateix mes s’hauran estrenat Tick, tick... boom!, una excel·lent visió de la vida i obra de Jonathan Larson que es pot veure a Netflix, i l’esperadíssima versió de West Side Story que ha dirigit Steven Spielberg.

Querido Evan Hansen se centra en el personatge del títol, alumne d’últim any de secundària que viu en un constant recordatori del seu trastorn. Per una banda a l’institut, on professors i companys l’encaixen de manera desigual, i per l’altra amb la seva família, que en l’intent d’ajudar-lo no pot evitar caure en determinats clixés sobre la percepció social de la seva condició. Quan una persona propera es treu la vida, Evan decideix agafar les regnes de la seva vida i mirar de superar totes les seves pors, en un viatge d’autodescobriment que s’expressa amb unes cançons plenes de vida. Dirigida per Stephen Chbosky, autor de les esplèndides Las ventajas de ser un marginado i Wonder, acaba pagant molt la pena per la seva esplèndida banda sonora. Els seus autors no són altres que Benk Pasek i Justin Paul, creadors de les partitures de La La Land i El gran showman. També destaca pel seu repartiment, encapçalat per Ben Platt (que ja brillava, i molt, a un altre producte de desarmant irregularitat: la sèrie The Politician), Julianne Moore Amy Adams, Colton Ryan, Nik Dodani, Danny Pino, Amandla Stenberg, Isaac Powell i Kaitlyn Dever, una de les actrius més prometedores de la seva generació gràcies a la pel·lícula Booksmart i a les sèries Creedme i Dopesick.