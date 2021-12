Divendres 10 de desembre, a les 11 i les 18 hores

A les 11.00 al castell, inauguració oficial de «Calonge, poble de llibres». Tot seguit, actuació de Los Sara Fontán i Blancallum Vida. A les 18.00, inauguració de les set llibreries amb l'actuació de la marxingband de La Moderna i recital de textos a càrrec de Raquel Santanera. Inici a la plaça de la Concòrdia.

Música a Girona

Divendres 10 de desembre, a les 20 hores, a l'Auditori de Girona

Considerat com una de les veus amb més projecció del panorama musical, el cantant mallorquí Joan Garrido s'uneix a The Global Band, una banda de deu músics dirigits per la batuta del mestre Francesc Cassú per presentar Christmas songs 4 New Times. Es tracta d'un muntatge musical per a tots els públics que compta amb la col·laboració en el projecte escènic i dramatúrgic d'Ivan Labanda. Garrido i la big band interpretaran grans clàssics i els millors estàndards internacionals de les cançons nadalenques, com It's Christmas, All I want for Christmas, Jingle bell rock o Let It Snow, en un dels primers espectacles per començar a gaudir del Nadal a l'Auditori de Girona.

Steve Smyth actua al Festival Neu!

Divendres 10 de desembre, a les 20 hores, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

El Neu! fa la seva primera incursió a Banyoles amb l'actuació de l'australià Steve Smyth, que recuperarà l'espectacle creat especialment per a l'edició 19/20 del festival.

«El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc» s'estrena a Temporada Alta

Divendres i dissabte 10 i 11 de desembre, a les 20 hores, i diumenge 12 de desembre, a les 18 hores, al Teatre de Salt

Amb aquest monòleg Josep Maria Miró es va convertir el 2020 en el primer autor que guanyava en tres ocasions el prestigiós premi Born. L'estrena al Teatre de Salt amb Pere Arquillué i dirigit per Xavier Albertí.

Xiula al Golden Christmas

Dissabte 11 de desembre, a les 12 hores, al Mas Fuster de Sant Gregori

Un dels grups de música familiar, Xiula, actua al Golden Christmas de Sant Gregori, on fins al pròxim 5 de gener hi ha propostes nadalenques per gaudir en família.

«Història d'un senglar» a Torroella de Montgrí

Dissabte 11 de desembre, a les 20.30 hores, a l'Espai Ter

El festival Temporada Alta porta a l'Espai Ter de Torroella un dels èxits teatrals de la temporada, Història d'un seglar (o alguna cosa de Ricard). Dirigit per Gabriel Calderón, Joan Carreras hi interpreta un actor que s'enfronta al repte d'interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare.

Música a Girona

Diumenge 12 de desembre, a les 19 hores, al centre cívic Ter

L'artista i compositor del Maresme Isaac Fernández presenta el seu treball Pensamientos antes del Big Bang aquest diumenge a les set del vespre al centre cívic Ter de Girona. El concert forma part de la quarta temporada del cicle Mmm'agrada molt la música, que reivindica els artistes del territori.

Fira de l'avet a Espinelves

Fins diumenge 12 de desembre, al nucli antic

El municipi d'Espinelves es tornarà a omplir d'avets de tota classe al llarg de dues setmanes amb la celebració de la Fira de l'Avet, un esdeveniment popular que també inclou activitats paral·leles, exposicions d'herbes remeieres, pintura, bonsai, tapís, ceràmica, cases o estris en miniatura i gastronomia.

DesembrENdansa pren el poble de Celrà

Fins al 12 de desembre, tot el dia, a diversos espais

El ball pren diversos espais de Celrà, com la plaça de l'Església, l'Escola Municipal de Dansa, el parc Cors i el pavelló de les Piscines amb algunes de les propostes de DesembrENdansa, amb activitats com Aperitivo de Los Informalls o l'espectacle de hip hop Nympha de la companyia Nature.

Recta final de l'Acocollona't a Girona

Fins al 12 de desembre, a les 20 hores, a l'Albèniz Plaça

Els cinemes Albèniz Plaça i Truffaut acullen fins diumenge les darreres projeccions de l'Acocollona't, la setmana de cinema fantàstic i de terror de Girona. Aquest dissabte es farà públic el palmarès al Truffaut i diumenge l'Albèniz Plaça acollirà la projecció dels curts i la pel·lícula guanyadora.