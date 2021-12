L’any 2013, el matrimoni britànic format per Susan i Christopher Edwards eren detinguts i oficialment acusats per la mort dels pares d’ella. Però el cas era molt més que aquesta dada: resulta que la parella havia matat les seves víctimes el 1998 i les havien mantingut enterrades al jardí de casa seva per poder anar cobrant les seves respectives pensions. El cas no es va fer evident fins el 2012, quan un dels morts havia de fer 100 anys i el banc va demanar un acarament perquè li estranyava no haver-li vist la cara durant tants anys. Aquesta història és ara el punt de partida de Landscapers, una minisèrie de quatre episodis que aborda el crim des d’una perspectiva molt peculiar. Per una banda, hi ha una recreació més o menys precisa dels fets, amb la mala situació econòmica del matrimoni, la investigació policial i les declaracions posteriors a la seva detenció. Però per altra banda la història adapta el punt de vista de Susan, que fuig de la crua realitat inventant-se un món de fantasia on els esdeveniments tenen un to molt diferent. Així, la minisèrie és una singular barreja entre True Crime de tota la vida i comèdia lleugera, ja que en aquesta fantasia de Susan les coses es reprodueixen de manera irreal i fins i tot absurda. Això porta la trama, per exemple, a trencar la quarta paret (segurament la decisió creativa més discutible, tot i que resulta molt funcional en alguns moments) i a riure’s una mica de la glorificació de les metodologies policials en aquest tipus de ficcions.

Estrenada a HBO Max, la minisèrie brilla en uns quants aspectes. Per una banda, perquè agafa els clixés d’un determinat thriller basat en fets reals i li dona la volta, ja que la cosa no va tant d’ensenyar la realitat d’un fet com d’aprofundir en la pertorbadora psicologia que l’ha fet possible. També és una immersió gens convencional al costumisme criminal, perquè els seus protagonistes, gent anònima d’un barri encara més invisible, vindrien a encarnar allò que hi ha d’inquietants a racons on no acostumem a retenir la mirada. I finalment hi ha la seva esplèndida parella protagonista, Olivia Colman i David Thewlis, que porten els personatges a territoris poc habituals de veure. Al seu costat també brillen secundaris com Samuel Anderson, Felicity Montagu, Karl Johnson, Kate O’Flynn, Dipo Ola, Daniel Rigby i Jay Phelps. La minisèrie està escrita per Ed Sinclair, marit de Colman i productor executiu, mentre que el seu director és Will Sharpe, que malgrat la seva joventut ja porta uns anys destacant a nombroses sèries britàniques.