Creada per Darren Starr, que en aquell moment era un dels déus de la televisió, la sèrie Sexo en Nueva York es va convertir en un dels productes més populars de finals dels 90 per diversos motius. El principals de tots ells, la capacitat per modernitzar vells estàndards de la comèdia i adaptar-los a la mirada femenina, però sense renunciar a un seguit de tòpics que, vistos avui, fan arrugar el nas: al capdavall, les protagonistes, més enllà de l’enginy de les seves línies de diàleg i el carisma de les actrius que les interpreten, són el paradigma d’una vida de luxe, de problemes del primer món i d’un reguitzell de tòpics sobre la recerca de l’amor veritable. És en aquest darrer aspecte on ha envellit pitjor, perquè en tot moment sembla que la felicitat de Carrie Bradshaw i algunes de les seves amigues depengui de l’existència d’un príncep blau, per no esmentar de la tendència de la sèrie a curar els mals d’amor per la via de la compra compulsiva. Dit això, les seves evidents virtuts l’han fet sobreviure al pas del temps i també han afavorit que es pugui fer And just like that, una seqüela directa que es caracteritza, això sí, l’absència de Samantha, el millor personatge de la sèrie. El motiu és la desavinença, pública i notòria, de l’actriu Kim Cattrall amb l’estrella oficial de la funció, Sarah Jessica Parker, amb qui no es dirigeix la paraula des de fa molts anys.

And just like that està protagonitzada, doncs, per Carrie, Miranda i Charlotte, que fan pinya per fer front a les contraindicacions de la vida als 50 i evidenciar que en cap dels casos van assolir una felicitat completa. Però per damunt de tot descobreixen que la seva amistat és un dels bens més preuats que tenen, perquè quan la resta de coses s’esfondren la seva relació sembla immune al pas del temps. D’aquesta manera, les tres dones decideixen que fer-se gran no està renyit amb recuperar els vells hàbits i preservar la seva manera de veure la vida. A mig camí entre el drama crepuscular i la comèdia romàntica, la nova sèrie disposa de deu episodis per apel·lar a les essències i, sobretot, per homenatjar les i els fans que continuen defensant Sexo en Nueva York com una de les grans sèries de la modernitat. Al costat de Sarah Jessica Parker, al repartiment trobem Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Sara Ramirez, Chris Noth (es fa estrany tornar-lo a veure com a Mr. Big després d’haver-lo seguit a The Good Wife), Karen Pittman, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, John Corbett, Mario Cantone, Willie Garson, David Eigenberg, Evan Handler, Alexa Swinton i la veterana Brenda Vaccaro.