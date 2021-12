L’estrena de The Witcher a Netflix era la crònica d’un èxit anunciat: la sèrie tenia bona part del seu públic guanyat perquè la saga de novel·les d’Andrzej Sapkowski en què es basa té fans arreu del món i la seva adaptació a videojoc és una de les més celebrades de tots els temps. Per tant, molt malament s’hauria d’haver fet perquè la sèrie no rendís com el blockbuster que pretenia ser. Una cosa diferent és la valoració de conjunt més enllà dels seus referents. No és dolenta en absolut, i de fet té molts moments fins i tot brillants, però els seus vuit episodis tenien alguns problemes de ritme, s’hi donen massa coses per sobreenteses (sap que ha de donar als fans el que esperen, això porta a una certa irregularitat narrativa) i el personatge principal, malgrat la lloable entrega de Henry Cavill per dotar-lo de matisos, no acaba de generar l’empatia que sí obtenia el protagonista del videojoc, per exemple. Tot això, en tot cas, es corregeix molt a la segona temporada, que ha trigat dos anys a estrenar-se i que si per alguna cosa es caracteritza és perquè deixa enrere els elements més discursius i se centra més en l’acció i els cops d’efecte. Hi ha qui hi veurà una pèrdua de qualitat, però s’agraeix que els capítols hagin guanyat més nervi narratiu i que el protagonista, ara sí, comenci a semblar el de les novel·les.

Sense entrar en gaires detalls perquè qualsevol pot portar a una revelació no desitjada, la segona temporada de The Witcher ens situa Geralt de Rivia en una cruïlla plena de perills. El caçador de monstres es troba enfrontat a una amenaça ja no només posa en risc la seva missió, sinó que l’abocarà a prendre decisions que marcaran el seu futur per sempre més.

Es nota, mirant-la, que els seus responsables donen per amortides les introduccions a l’univers dels protagonistes i aposten per un esperit aventurer encara més tens i violent on destaca la perfecció tècnica i els detalls pensats per a l’aplaudiment del fan. Hi ha menys alts i baixos, s’hi parla menys i algunes de les trames agafen el sentit que necessitaven per acabar-se d’enlairar.

També hi torna a destacar l’entrega de Cavill, que és un seguidor irredempt dels llibres i ha aconseguit semblar més ell l’autor de la sèrie que no els guionistes o els directors. Al seu costat trobem competent un repartiment de secundaris format per Freya Allan, Millie Brady, MyAnna Buring, Anya Chalotra, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Jodhi May, Eamon Farren, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Joey Batey, Lars Mikkelsen i Simon Callow.