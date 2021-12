Pals està situat en un entorn privilegiat amb mar, muntanya i rodejat de camps d’arròs. El paisatge d’aquesta zona de l’empordanet convida d’entrada a fer-hi passejades relaxants sigui en bicicleta o a peu. Per aquest motiu, estan dissenyats uns itineraris que no presenten cap dificultat. Tenim, per tant, les dues opcions triar una ruta a peu o bé en bicicleta.

La primera parada que hauríem de fer és el nucli de Pals donada la seva bellesa i riquesa patrimonial. Es tracta d’una ruta urbana que té un gran interès cultural i que podem fer des de Ca la Pruna, una edificació fortificada que ara fa les funcions de Casa de Cultura, fins al carrer Major passant per la Torre d’en Ramonet o l’església de Sant Pere. Si busquem algun racó també podrem admirar les vistes que hi ha sobre l’entorn de Pals. Fer-ho en un dia de posta de sol no té preu. És una ruta que es pot fer en poc més d’una hora.

La segona proposta és un recorregut de 2’3 quilòmetres per l’entorn proper i els horts de pals. Es un itinerari circular que es pot fer en bicicleta o a peu.

Si volem incrementar la distància podem triar la ruta de Pals al peu del Quermany passant per Mas Tomasí els Masos. En aquest cas són 7’5 quilòmetres amb una dificultat baixa i un temps invertit d’unes 3 hores. Aquesta ruta reuneix totes les propietats d’aquest entorn, ja que podrem contemplar els contrastos entre el poble de Pals, les muntanyes, el recinte urbà i el paissatge del Baix Empordà. També tenim la ruta del Quermany petit amb una distància total de 5’2 quilòmetres amb una dificultat baixa i es pot fer també tant a peu com en bicicleta. És una ruta perfecta per contemplar el paisatge i la natura de Pals. És una distància curta, però plena de riquesa paisatgística i vestigis com una antiga pedrera romana i murs de pedra seca, testimonis d’altres èpoques que encara es conserven.

I finalment, la ruta dels Masos de Pals transcorre per camps i boscos en mig d’un espai ple de pins blancs i sureres. També permet admirar l’olivera mil·lenària de Can Pou que s’aixeca majestuosament i es presenta com un exemple «privilegiat de la història d’aquests espais modelats per l’home».