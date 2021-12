Dissabte 18 i diumenge, durant tot el dia

La Volta organitza les últimes Jornades Voltaiques aquest cap de setmana. Unes jornades que en aquesta ocasió s’amplien a dos dies per recuperar l’edició perduda per causa de la pandèmia els mesos de primavera. Així, edicions #38 i #39 de Jornades Voltaiques que ens portaran al cor del barri de Sant Narcís l’oportunitat d’experimentar amb propostes artístiques, mercat nadalenc, tallers per gaudir en família, un espai makers per compartir coneixements i música amb la col·laboració del festival NEU! Festival no internacional de música i altres arts. Com espai de creació vinculat a l’escena artística gironina La Volta presenta, en aquesta ocasió sis creacions que s’estrenen per primera vegada a la ciutat.

Xarim Aresté presenta el disc «Venus» al Núria Social d'Olot

Divendres 17, 19 h

El músic Xarim Aresté puja a l’escenari per presentar Venus, un disc amb el qual el cantautor més indomable de Catalunya apunta i dispara a l’esperit, sense deixar mai de posar la mirada al context social i polític que respirem tots junts.

Carles Benavent torna al Sunset Jazz Club

Dissabte 18, 22 h

El prestigiós baixista Carles Benavent torna aquest dissabte al Sunset de Girona, acompanyat pel pianista Roger Mas, per presentar un espectacle únic dins el cicle Llegendes del Jazz.

Els Mafalda a La Mirona de Salt

Dissabte 18, 22.30 h

Imprevisibles en el so, coherents en el missatge, radicals per analitzar els problemes. La banda valenciana Mafalda explota tot el seu potencial en cada escenari amb el seu espectacle únic de llums i so.

Espectacle familiar «Núvol núvol» a la factoria d'Arts Escèniques de Banyoles

Diumenge 19, 12 h i 17 h

Llum és un ésser màgic que viu als núvols. Un dia, un aviador s’estavella contra el seu núvol i Llum li dóna les seves ales perquè pugui tornar a casa. Des de l’humor i l’amor, la Cia. Periferia Teatro presenta un espectacle sobre tot allò que som capaços de fer per estimar i que ens estimin.

Circ «The end is high» al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 19, 19 h

En un escenari apocalíptic, The end is nigh (La fi és a prop) planteja una atmosfera amenaçadora i, alhora, absurda on, més que mai, tot és possible. En aquest particular espai temps, tots tindran l’oportunitat d’exposar (una última vegada i per última vegada) la seva realitat, o el que en queda, amb les seves paradoxes i perills.

Teatre «Carrer de Txernòbil» al Teatre de Bescanó

Diumenge 19, 18 h

Carrer de Txernòbil és un monòleg, amb Evelyn Arévalo i direcció de Joaquim Armengol, creat a partir del testimoni de la Ljudmila Ignatenko, la dona d’un dels bombers del desastre nuclear de Txernòbil del 1986 a la ciutat de Prypiat, escrit per Svetlana Aleksiévitx al seu llibre La pregària de Txernòbil.