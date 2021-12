Qui més qui menys intenta vendre el seu llibre (d’on treu el temps, la gent?) i, qui té els magatzem massa plens (com els sol succeir a la majoria de galeries d’art), s’inventa col·lectives insòlites capaces de posar de costat artistes que no només no tenen res a veure sinó que, en cas de trobar-se, s’odiarien directament o, més habitual encara, s’inventen excuses que solen trobar en el format de les obres (normalment de butxaca) l’argument pedestre que el més discret dels mortals sabrà apreciar. Per això és tan lloable una iniciativa com la proposada per la Galeria Richard Vanderaa de Girona: perquè sense renunciar a la vocació/necessitat comercial, inventa col·lectives amb sentit que, a més, ens obliguen a fer una repassada a la nostra (ignorada) història recent. Noms com Lluís Lleó, Lluís Güell, Jaume Faixó o Hernández Pijuan, entre altres, avalen la proposta...