La cuina en viu de Nandu Jubany

Can Jubany és probablement el restaurant amb estrella Michelin més proper a les comarques gironines sense ser de les comarques gironines. Situat a Calldetenes (la seva adreça és carretera de Sant Hilari, s/n), és la joia de la corona de l’«imperi» gastronòmic que ha anat bastint el seu xef, el carismàtic Nandu Jubany (Monistrol de Calders, 1971), que té també restaurants a Barcelona i en diversos indrets de les illes Balears, i diferents espais per a celebracions, un dels quals a Blanes (el Convent) i un altre a Viladrau (Mas d’Osor).

Jubany, com la resta de cuiners catalans, s’ha vist afectat per les restriccions que acaba de decretar el Govern de Catalunya per fer front a la nova onada de la covid. I també va ser notícia fa pocs dies perquè va revalidar l’estrella Michelin per al seu restaurant de Calldetenes. Però si ha estat especialment mediàtic les últimes setmanes ha estat per la publicació del llibre Receptes per compartir en família (molt ben rebut), fruit de les setmanes de confinament que es van viure, també a causa de la pandèmia, a partir de mitjans del mes de març del 2020. Un període durant el qual el cuiner va compartir amb vídeos a través de les xarxes socials receptes de cuina senzilles i accessibles per a un gran nombre de cuiners aficionats, que es van convertir en un èxit immediat.

Amb el suport de la seva família i de part del seu equip més proper, Nandu Jubany es va dedicar a cuinar a casa seva, i a enregistrar amb un equip de gravació ben simple (un focus i un telèfon mòbil), propostes de plats gens complicats i molt saborosos, molts dels quals procedents del receptari tradicional, com ara croquetes, costelletes de cabrit amb all i julivert, arròs negre, crema catalana, fricandó de vedella amb albergínia, pastís de formatge, confit d’ànec, calamars farcits, sardines en escabetx, bunyols de bacallà, xai de llet rostit, fideus a la cassola, ...

Ara, totes aquelles receptes han estat recollides en un llibre que signa La família Jubany i en el qual cada elaboració del xef va acompanyada per la seva representació pas a pas en dibuixos obra del seu fill Eudald, una selecció de fotografies del procés, i un codi QR que condueix a uns vídeos (alguns del quals han estat refets) en els quals es veu com es cuina el plat.

En el pròleg del llibre (que es pot comprar per 44 euros en restaurants de Nandu Jubany, i a través del seu web), el cuiner explica que «està fet en agraïment a totes les persones i famílies que ens hem trobat en aquest meravellós món de la cuina, cuinant i compartint tot l’amor que sentim per fer feliços els que seuen a la taula de casa nostra. Moltes, moltes gràcies a tots els que heu estat al nostre costat en tot aquest llarg camí!».