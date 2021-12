Bescanó

A partir de les 18 h al Pavelló d’esports, celebració de la tradicional Gran Quina de Bescanó, amb mesures adaptades a la situació de la pandèmia i un 50% de l’aforament.

Castelló d'Empúries

A les 18 h a la sala polivalent, quina popular de l’AMPA Ruiz Amado.

Girona

A les 18 h al Centre cívic Sant Narcis, quina de Sant Esteve de l’Associació de veïns del barri de Sant Narcís.

L'Estartit

A les 18 h a la sala polivalent, quina de la UE Estartit, AMPA Maricel i AMPA Portitxol.

El Lleuresport, el parc infantil de Nadal de Girona

Fins al 4 de gener · Girona · GEiEG Sant Narcís

El 37è Lleuresport ha estat dividit en diverses àrees, com són les d'aventura i esports, els tallers i la lúdica, i paral·lelament sempre hi ha hagut una agenda d'espectacles. I tot i que el nombre d'activitats de cada àrea ha variat al llarg dels anys, les temàtiques s'han conservat. Els horaris són: Dies 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre 2021, 3 i 4 de gener de 2022. De les 10.30 a les 14 h i de les 16.30 a les 20 h. Dies 24 i 31 de desembre només matí.

T'agrada patinar sobre gel?

Fins al 9 de gener · Girona · Palau Firal

La Pista de Gel de la Fira de Girona estarà en funcionament fins al diumenge 9 de gener. Torna al Palau de Fires dos anys després mantenint les dues pistes per patinar i el tobogan de gel per baixar-hi amb trineu. Per evitar aglomeracions, hi haurà un sistema que controlarà l'aforament al segon i, com a màxim, a la pista s'hi poden concentrar 200 patinadors en un mateix instant. L'esdeveniment no es va celebrar l'any passat per la pandèmia i ha tornat amb els mateixos espais que el 2019: una pista dividida en dos i de 800 m² -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu.

Concert de Sant Esteve, a Cadaqués

Diumenge 26 · Cadaqués · Església de Santa Maria

A les 18.30 de la tarda a l’Església de Santa Maria, concert de Sant Esteve, amb l’actuació de la mezzosoprano Clémentine Margaine, la soprano Cyrielle Ndjiki Nya i el tenor Philippe Do.

Els Pastorets de Girona

Diumenge 26 · Girona · Teatre Municipal

Els Pastorets de Girona tornen al Teatre Municipal per celebrar la seva quaranta-unena edició. Era l'any 1980 quan es varen presentar per primera vegada, sense gaires mitjans, però amb molta imaginació. Després han continuat cada Nadal, sempre interpretats pel Grup Proscenium. Els actors i col·laboradors han sofert canvis en el temps, incorporant noves generacions, però la identitat de l'obra, i la voluntat dels organitzadors no ha fet més que créixer. Aquest any es representen cinc vegades, durant les diades nadalenques, i estaran dedicats a la memòria de Joan Ribas, el seu fundador i estimat director, i al mateix temps autor d'escenes noves i sorprenents, que es fan ressò de la societat en què vivim. Seguint el model d'ara fa un any, la versió d'aquest Nadal serà de menys durada, però combinarà igualment projeccions i decorats, interpretacions, comèdia, ironia i denúncia, poesia, cançons i efectes especials.

«Matrix Ressurrections» i «West Side Story», estrenes destacades d'aquesta setmana

Tot el cap de setmana · Sales de cinema

Les estrenes cinematogràfiques d’aquesta setmana arriben encapçalades per l’esperada quarta entrega de‘Matrix’ i pel ‘remake’ de tot un clàssic del musical com és ‘West side story’, signat pel mestre de la gran pantalla Steven Spielberg. A les portes del Nadal són diverses les estrenes relacionades amb les festes, com el film d’animació doblat al català ‘La Klara i el Nadal a la granja’ o el capítol especial de la sèrie britànica 'Todas las criaturas grandes i pequeñas' (Filmin), i també els títols de dibuixos destinats a entretenir les famílies, com ‘¡Canta 2!’. Així mateix, la plataforma Movistar+ estrena també una cinta d’animació, ‘Un disfraz para Nicolás’, protagonitzada per un nen amb la Síndrome de Down.

El Gran Circ de Nadal, a Girona

Diumenge 26 · Girona · Pavelló de Fontajau

El Gran Circ de Nadal de Girona està a punt per viure una nova edició sobre gel aquestes festes, que tindrà lloc del dissabte 25 al dimecres 29 de desembre. Davant les noves restriccions anunciades pel Govern de la Generalitat, que es començaran a aplicar aquest divendres, l'esdeveniment ha adaptat el seu aforament al 70%. L'objectiu és congregar l'espectacle més gran de circ sobre gel mai ofert en la història on 38 artistes de set països estaran acompanyats per la música en directe dels integrants de la Paris Circus Orchestra. L'acompanyament musical en viu és una novetat mundial per espectacles circenses sobre gel.

«Golden Christmas», el «festimarket» nadalenc de Girona

Fins al 5 de gener · Sant Gregori · Mas Fuster

Sant Gregori acull un nou mercat de Nadal inspirat en els grans mercats nadalencs característics a altres ciutats europees. L'anomenat «Golden Christmas Festimarket» comptarà amb diverses activitats fins al 5 de gener. El padrí de la fira serà el reposter Jordi Roca. També hi haurà concerts i espectacles per a famílies, com el Mag Lari, Dàmaris Gelabert, Xiula, Atrapasomnis i Pica pica, concerts de gran format (Samantha, Tribut a Queen, Tribut a ABBA, Orquestra Maribel...), monòlegs (Toni Moog, Santi Rodríguez, Txabi Franquesa), teatre (escola la Diana), globus aerostàtic o llançament de destrals, entre altres.

Pessebre vivent, a Calonge

Diumenge 26 · Calonge-Sant Antoni · Castell medieval

Les representacions del Pessebre Vivent de Calonge, que ja acumula 21 anys, comencen a les 19:00 h al voltant del Castell Medieval; gaudint del marc incomparable que és aquest imponent conjunt patrimonial de la Vila. El públic circula contínuament veient una vintena d'escenes al voltant del Castell pels jardins, arribant a la plaça d'armes. La sortida es fa pel portal fins a la plaça Major, gaudint d'aquest recorregut apte per a tothom. Un centenar de personatges estan en les escenes en moviment, amb vestimenta d'època i tradicional catalana, i representen escenes bíbliques i d'oficis artesans de casa nostra, que en l'actualitat quasi han desaparegut. La venda d'entrades a taquilla es fa cada dia de representació a partir de les 18:30 h, i fins a l'hora d'entrada al recinte. Aquest any mantenim totes les mesures de seguretat i us hi esperem perquè gaudiu de l'espectacle.

Titelles, a Girona

Diumenge 26 · Girona · Diversos espais

A les 11 h a la plaça Independència i a les 12h a la plaça del Pallol, els protagonistes seran Els Pastorets de la Mula Baba.L'acte inclou una cercavila pels carrers del centre de la ciutat entre les funcions.