Nit de Cap d'Any en temps de coronavirus és sinònim d'oblidar-se de les grans festes i gaudir de moments en família amb un cercle molt reduït. L'augment constant de contagis fa que aquest tampoc sigui el Nadal d'excessos i multituds a què estàvem acostumats abans de la pandèmia. Per això, una opció ideal és buscar algun pla per fer amb els més petits, els que millor conserven l'esperit de Nadal fins i tot en temps difícils. Aquí va una selecció de propostes per a totes les butxaques:

Casa rural

Hi ha cap millor pla que passar el Cap d'Any a la natura? Llogar una casa rural per un nucli familiar reduït és una opció perfecta per acomiadar el 2021 d'una forma diferent. Menjar el raïm al caliu de la xemeneia, preparar la llenya per al foc i fins i tot rostir uns núvols a les flames pot ser la millor opció per als més petits. A més, si s'opta per un lloc on acostumi a nevar, potser hi ha sort i fins i tot es poden fer uns ninots de neu.

Una escapada per Espanya

Per què no menjar el raïm a la Puerta del Sol? Aquest pot ser el moment ideal per acomiadar l'any al lloc més emblemàtic d'Espanya. L'aforament estarà controlat i les forces i cossos de seguretat vetllaran perquè no hi hagi aglomeracions. I, si Madrid agafa lluny o no ve de gust, sempre es pot substituir el famós rellotge de la Reial Casa de Correus pel de la plaça del poble.

Sessió de jocs de taula

Els sopars interminables solen resultar pesats als més petits de la casa. Per això no hi ha res millor a prometre'ls una estona de jocs després de les postres. Hi pot participar tota la família i de l'emoció acabaran tan cansats que no els costarà gens agafar el son després de menjar el raïm.

Tarda de cine

Les tardes abans dels grans sopars solen ser moments d'aclaparament, estrès i carreres. Per això, moltes vegades tenir els nens a la cuina és contraproduent. Una bona opció per evitar-ho és portar-los al cine durant les hores prèvies a parar taula. En aquestes dates familiars hi ha un munt de propostes a la pantalla gran per a tota la família.

Patinatge sobre gel

I, en la mateixa línia que el pla anterior, si els més petits estan carregats d'energia, poden anar a patinar sobre gel. Hi ha pocs plans més nadalencs que aquest. Després de la sessió d'esport, una bona xocolata calenta i una dutxa faran que estiguin llestos en un tres i no res per al sopar.