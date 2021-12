Besalú

A les 19.00, al Pavelló de l’U d’octubre, quina.

Bescanó

A les 18.00, al Pavelló d’esports, la gran Quina de Bescanó.

Bonmatí

A les 18.00, al Pavelló, quina.

Campllong

A les 18.00, al Pavelló, quina.

Corçà

A les 18.00, a La Sala, quina popular.

L’Estartit

A les 18.00, a la sala polivalent, quina de la UE Estartit, AMPA Maricel i Portitxol.

Porqueres

A les 18.00, al Pavelló, quina de les entitats esportives.

Riudellots de la Selva

A les 18.00, al Pavelló, quina.

Salt

A les 18.00, a la pista poliesportiva, quina del CB Salt i la colla M’hoPasso bé.

Santa Cristina d'Aro

A les 17.30, al Pavelló, quina de la colla Els Merlots.

Torroella de Montgrí

A les 18.00, al Pavelló del Guillem de Montgrí, quina de la UE Torroella.

T'agrada patinar sobre gel?

De 16.00 a 21.00 hores · Girona · Palau Firal

La Pista de Gel de la Fira de Girona estarà en funcionament fins al diumenge 9 de gener. Torna al Palau de Fires dos anys després mantenint les dues pistes per patinar i el tobogan de gel per baixar-hi amb trineu. Per evitar aglomeracions, hi haurà un sistema que controlarà l'aforament al segon i, com a màxim, a la pista s'hi poden concentrar 200 patinadors en un mateix instant. L'esdeveniment no es va celebrar l'any passat per la pandèmia i ha tornat amb els mateixos espais que el 2019: una pista dividida en dos i de 800 m² -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu.

Sardanes a Llafranc

07.00 hores · Llafranc · Far de Sant Sebastià

Benvinguda al primer sol del 2022, sardanes amb la cobla Baix Empordà i xocolatada.

Els Pastorets de Girona

17.30 hores · Girona · Teatre Municipal

Els Pastorets de Girona tornen al Teatre Municipal per celebrar la seva quaranta-unena edició. Era l'any 1980 quan es varen presentar per primera vegada, sense gaires mitjans, però amb molta imaginació. Després han continuat cada Nadal, sempre interpretats pel Grup Proscenium. Els actors i col·laboradors han sofert canvis en el temps, incorporant noves generacions, però la identitat de l'obra, i la voluntat dels organitzadors no ha fet més que créixer. Aquest any es representen cinc vegades, durant les diades nadalenques, i estaran dedicats a la memòria de Joan Ribas, el seu fundador i estimat director, i al mateix temps autor d'escenes noves i sorprenents, que es fan ressò de la societat en què vivim. Seguint el model d'ara fa un any, la versió d'aquest Nadal serà de menys durada, però combinarà igualment projeccions i decorats, interpretacions, comèdia, ironia i denúncia, poesia, cançons i efectes especials.

Concert de cap d'any a Torroella de Montgrí

19.00 hores · Torroella de Montgrí · Auditori Espai Ter

Concert d’Any Nou, amb valsos i polques a càrrec de l’orquestra Terres de Marca.

«Golden Christmas», el «festimarket» nadalenc de Girona

Sant Gregori · Mas Fuster

Sant Gregori acull un nou mercat de Nadal inspirat en els grans mercats nadalencs característics a altres ciutats europees. L'anomenat «Golden Christmas Festimarket» comptarà amb diverses activitats fins al 5 de gener. El padrí de la fira serà el reposter Jordi Roca. També hi haurà concerts i espectacles per a famílies, com el Mag Lari, Dàmaris Gelabert, Xiula, Atrapasomnis i Pica pica, concerts de gran format (Samantha, Tribut a Queen, Tribut a ABBA, Orquestra Maribel...), monòlegs (Toni Moog, Santi Rodríguez, Txabi Franquesa), teatre (escola la Diana), globus aerostàtic o llançament de destrals, entre altres.