És temps de torrons, neules, polvorons i mantegades. Però Nadal, el Cap d’Any i Reis no és només època per aquests dolços. Cada vegada hi ha més costum a les taules incorporar postres exclusives d’aquestes festes com el tronc de Cap d’Any, el pastís de Nadal o bé el tortell de Reis amb diferents farcits.

No és que es tracti d’una tradició nova però, sí és cert que cada vegada hi ha més pastisseries que elaboren dolços nadalencs per sumar-los als àpats d’aquestes festes. Als aparadors de moltes confiteries trobem aquests dies pastissos amb figures decoratives d’arbres de Nadal o pare Noel i també troncs de Nadal amb diferents farciments però en el que l’element predominant és la xocolata. Al llibre «Dolces tradicions. Una llaminadura per a casa ocasió» de Dolça Camprubí trobem algunes referències a aquest postre del tronc. Ja en època romana era costum celebrar les festes amb intercanvi de presents, ens explica, i alguns dels regals eren una pasta de full molt ensucrada en la que també s’hi podia posar mel o fruits secs. A poc a poc, els postres de Cap d’Any va anar evolucionant. Diuen també que començar l’any menjant algun dolç és sinònim de tenir sort durant la resta de l’any. Per aquest motiu, no deixem passar l’ocasió de consumir un troc de Cap d’Any. Segons va recollir en el seu llibre Dolça Camprubí «no se sap la data exacta en què aquest pastís es començà a difondre a Catalunya, però en tenim constància des de la dècada de 1950, to t i que encara sense la forma de tronc». Alguns pastissos que s’elaboren incorporen també algun rellotge per simbolitzar les campanades i el traspàs de l’any.

A partir dels anys 80 la tradició va anar adquirint més força i els troncs de xocolata es van anar farcint de nata ama praliné d’avellana -és el més típic- però el cert és que cada vegada hi ha més varietat i és que per gustos...

Però un altra dolç de finals de les festes és el tortell de Reis que es menja durant la diada del 6 de gener. És el moment en què oficialment es tanquen les festes. Segons es recull en el mateix llibre, el tortell té un origen pagà. Es tracta d’un postre amb molta llegenda al darrere i moltes interpretacions.

«Segurament, d’aquesta elaborada llegenda prové una antiga tradició, segons la qual s’havia de reservar el primer tall del tortell de Reis i oferir-lo a un pobre o als parents, o bé als familiars absents aquell dia. Encara més, si el tall es conservava molts dies sense florir-se, era interpretat com un senyal de bona salut i benestar per a la família, així com per a les persones per a les quals s’havia guardat». Sigui com sigui, no oblidem també no menjar-nos la fava sorpresa que inicialment significava un símbol de fertilitat i ara si la trobem ens tocarà pagar el tortell de Reis. Tot plegat el comiat de l’any i la benvinguda del nou pot ser molt dolç. Tenim molt per a triar.