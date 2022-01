Diumenge 9, 11.20 h

Malgrat la suspensió del concert que el duo Cala Vento havia d’oferir a la sala La Mirona de Salt, el dia de Nadal, el festival NEU! segueix endavant. Aquest diumenge ho farà de la mà de tot un clàssic del festival. El cantautor Joan Colomo, que arriba a la ciutat per oferir un concert matinal pensat per al públic familiar, en el qual repassarà alguns dels seus grans èxits, amb diverses versions i amb les seves particulars intervencions entre cançó i cançó. Serà l’avantsala de les cites que el festival, que enguany ha esponjat la seva programació al llarg de tot un mes, presenta per la setmana vinent, amb l’asturià Rodrigo Cuevas i l’humorista Miguel Noguera com a principals reclams.

El Ballet de Barcelona representa "El trencanous" a l'Auditori de Girona

Diumenge 9, 19 h

A la revetlla de Nadal, la Clara prepara el Nadal i comença a celebrar-ho amb la seva família. Amb música de Txaikovski, és el ballet nadalenc per excel·lència. Una peça inspirada en el modernisme català, que integra institucions culturals com esbarts i castellers

Pista de gel a Girona

Diumenge 9, d'11 a 14 h i de 16 a 21 h

Última oportunitat per patinar a la pista de gel de Girona, una de les més grans de Catalunya que compta amb 800 m2 de pista i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu.

Popular Pedalada de Reis a Girona

Diumenge 9, 10.30 h

L’associació Mou-te en bici organitza un any més la tradicional pedalada de reis, que se celebra any rere any el darrer diumenge de les festes de Nadal. Els participants podran gaudir d’un recorregut per tota la ciutat que servirà també per celebrar els 25 anys en funcionament de l’entitat Mou-te en bici.