Quan es va estrenar a HBO, semblava impossible que Euphoria es convertís en el fenomen que ha acabat sent. Però ha tingut moltes virtuts a favor, i la primera de totes ells es diu Zendaya. Aquesta actriu i cantant de talent inqüestionable, fins aquell moment coneguda per El gran showman i les aventures de Spider-man protagonitzades per Tom Holland, no només va saber projectar fins a l’infinit les possibilitats de la història, sinó que ha sabut prestigiar-la (va guanyar un Emmy més que merescut) perquè ha anat consolidant-se com a intèrpret mentre el culte a la sèrie anava creixent. És a dir, que Euphoria és indissoluble de la carrera de Zendaya, ja que les seves decisions com a actriu han tingut una repercussió més que evident en la percepció col·lectiva de la sèrie. Entre les altres raons del seu èxit hi ha l’habilitat del seu creador, Sam Levinson, per interpel·lar el seu públic (és, en essència, una faula que tracta els problemes juvenils amb mirada adulta, i a la vegada parla de la distància que separa es adults dels joves, un tema etern); la seva manera d’aproximar-se a la sexualitat dels personatges, que trenca esquemes i entra en terrenys pantanosos i poc freqüentats per la televisió moderna; i finalment hi ha aquest aire fatalista que la recorre de punta a punta i que la converteix en un producte tan colpidor com estranyament hipnòtic.

HBO Max estrena dilluns que ve l’esperadíssima segona temporada de la sèrie, una de les grans perjudicades per la irrupció de la pandèmia. Durant l’espera, s’han estrenat dos capítols especials molt notables que van anar bé per calmar la impaciència dels fans, però no deixaven de ser una mena de síntesi del que ja havíem vist. Ara és el moment de la veritat: el de descobrir si la història d’amor entre Rue i Jules es contagia de la desolació que les envolta o, per contra, finalment troben el camí que les porti a la felicitat. Les dues protagonistes són el principals focus d’aquesta temporada, però no l’únic. També entrarem, un cop més, als laberints domèstics i als secrets familiars dels altres habitants d’una comunitat que s’entesta a viure múltiples vides que mai no es corresponen amb la real.

Com la primera, la segona temporada de Euphoria està formada per vuit episodis d’una hora de durada que s’aniran estrenant cada dilluns a HBO Max. Al costat de la gran Zendaya, trobem intèrprets tan solvents com Hunter Schafer, Sydney Sweeney (una de les actrius que més punta ha tret al seu paper a la sèrie: no ha parat de rodar des que s’hi va donar a conèixer), Maude Apatow, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Angus Cloud, Storm Reid, Nika Williams, Olivia Grace Applegate i Alanna Ubach.