Diumenge 9, 11.20 h

Malgrat la suspensió del concert que el duo Cala Vento havia d’oferir a la sala La Mirona de Salt, el dia de Nadal, el festival NEU! segueix endavant. Aquest diumenge ho farà de la mà de tot un clàssic del festival. El cantautor Joan Colomo, que arriba a la ciutat per oferir un concert matinal pensat per al públic familiar, en el qual repassarà alguns dels seus grans èxits, amb diverses versions i amb les seves particulars intervencions entre cançó i cançó. Serà l’avantsala de les cites que el festival, que enguany ha esponjat la seva programació al llarg de tot un mes, presenta per la setmana vinent, amb l’asturià Rodrigo Cuevas i l’humorista Miguel Noguera com a principals reclams.

Camil Arcarazo al Sunset Jazz Club

Dissabte 8, 22 h

El guitarrista i contrabaixista Camil Arcarazo és un dels joves més prometedors del jazz català. Amb només divuit anys ja ha tocat per tota Europa i forma part activament del circuit barceloní.

Visita al Parc Neolític de la Draga a Banyoles

Dissabte 8, 11.30 h

Una visita al parc o els assistents podran entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrir com era el dia a dia dels de pagesos i ramaders que vivien a la zona durant el neolític.

Música «El trencanous» al Teatre Principal d'Olot

Dissabte 8, 20h

Orquestra de Cambra Terrassa 48 presenta aquest dissabte a Olot El Trencanous i tres nadales, un concert que vol celebrar l’inici de l’any, des de la tradició barroca fins a la tradició festiva de pizzicatos i danses, aportant també novetats sonores que ens fan veure la riquesa del ventall de pensaments.

Popular Pedalada de Reis a Girona

Diumenge 9, 10.30 h

L’associació Mou-te en bici organitza un any més la tradicional pedalada de reis, que se celebra any rere any el darrer diumenge de les festes de Nadal. Els participants podran gaudir d’un recorregut per tota la ciutat que servirà també per celebrar els 25 anys en funcionament de l’entitat Mou-te en bici.

Cita amb APA a l'Ateneu 24 de juny de Girona

Dissabte 8, 21.30 h

Heu sentit mai al mateix concert una cançó de Kenny Rodgers seguida d’una de Manzanita? O les lletres de Bob Dylan fent de teloneres a les de Mireia Vives i Borja Penalba? I una versió de Fabrizio De André precedint un dels temes més gamberros de l’Ella Fitzgerald dels 40?