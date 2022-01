Auditori de l’Ateneu D Dissabte 15 H 20 h

La pianista i compositora Laura Andrés presenta el seu primer treball en solitari, #blanc, un disc intimista i ple d’emoció que ens convida a celebrar la vida i reflexionar d’una manera creativa sobre les experiències i les oportunitats. #blanc és un disc sensible i elegant, en la línia de compositors minimalistes com Ludovico Einaudi o Yann Tiersen. Després de molts anys com a docent en escoles de música i conservatoris i pianista en companyies de teatre i programes de televisió, Laura Andrés ha presentat aquest any el seu primer disc, on l’artista ens convida a compartir la música i l’art amb les persones que estimem. Les línies melòdiques, la sonoritat, les textures, conviden a la introspecció i a buscar dins nostre.