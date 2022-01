La ruta escollida és un itinerari d’alçada que transcorre pels escenaris del personatge del comte Arnau a la comarca del Ripollès. Reviurem els paratges per on diu la llegenda va cavalcar el noble per pagar els seus pecats. Concretament, la narració popular assegura que el comte va ser condemnat a cavalcar tota l’eternitat damunt d’un cavall negre al qual li surten flames per la boca i els seus ulls.

En el llibre «Rutes amb llegenda» de César Barba hi ha una descripció molt acurada de l’itinerari que podem fer per aquests paratges sortint des de Gombrèn i passant per indrets naturals com el castell de Mataplana i el santuari de Montgrony, que recullen l’essència del patrimoni arquitectònic que encara és visible en aquest punt de les comarques gironines. Es tracta, segons s’explica en el llibre, d’una ruta circular que es pot fer a peu amb poc menys de 4 hores després de recórrer una distància d’11’5 quilòmetres. El punt de partida és Gombrèn on podrem admirar també la seva església i el primer tram ens portarà fins a Montgrony. Tot el camí està senyalitzat, només cal seguir les indicacions que hi ha als principals encreuament.

La llegenda manté que aquestes terres ripolleses van passar les principals aventures protagonitzades pel comte Arnau. Un dels escenaris per on hem de passar és el santuari de Montgrony. No podem deixar de trepitjar les escales excavades a la roca que permeten arribar a la capella i a l’església i és que al seu darrere hi ha una gran història.

Barba narra que els vassalls del comte van ser qui van fer els esglaons. «El comte va prometre als treballadors una mesura de blat per cada esglaó construït, però el seu incompliment va ser el que el va condemnar a vagar eternament per la terra, tot i haver mort». Aquesta ruta es nodreix de paratges naturals i d’espais lligats a la vida del comte que pel que sembla no va sortir ben parat de la vida.

Un altre dels espais que trobarem en el nostre recorregut a peu és el que queda del castell de Mataplana. També en aquest punt hi ha una història. Es tractad’un «palau fortificat d’estil romànic i important cort trobadoresca on, segons la llegenda, hi va viure el comte Arnau» i on juntament amb el gorg dels Banyuts, a la riera de Garfull, és per on es diu que «l’esperit del comte Arnau surt de nit de l’infern amb el seu cavall envoltat de foc».

Al costat del castell de Mataplana s’aixeca l’ermita de Sant Joan que segons consta va ser construïda entre els segles XI-XII fora del recinte emmurallat. Arribats fins a aquest punt ja deixarem de banda la carretera que condueix fins a Montgrony i llavors enmig de boscos creuarem el torrent de Barruel per tornar per la carretera fins al punt d’on haurem iniciat el recorregut.