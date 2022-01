Espectacles, teatre, música i correfoc, entre moltes activitats

Aquest cap de setmana se celebra la Festa Major de Llançà, que comptarà amb nombrosos actes per a petits i grans. Des del correfoc a càrrec dels Diables de l'Albera (divendres 21, a les 21 hores, a la Plaça Major i entorn), fins al teatre infantil «Chikaka Magic Show» a càrrec de Nanu Ferrari (diumenge 23, a les 16 hores, a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura). Pots consultar tota la programació al web https://www.llanca.cat/.

Menú de la Garoinada, fins al 27 de març

Restaurants i Hotels de Palafrugell, Calella i Llafranc

Els restaurants participants són: L'Arc, Centre Fraternal, La Xicra i Xadó de Palafrugell, El Far, La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar de Llafranc, El Balcó de Calella, El Càntir i Les Voltes de Calella by Es Portal de Calella. Pel que fa als hotels, se sumen a la iniciativa els hotels Can Liret de Palafrugell, Alga i Sant Roc de Calella, El Far i Llafranc de Llafranc. La campanya és molt atractiva, ja que es pot degustar un dels nombrosos menús preparats especialment per aquesta ocasió però també en altres activitats. Segons els promotors, el menú Garoinada, que cada edició canvia, aquest any consisteix en un entrant de garoines, un plat principal de «platillo» o bé un plat alternatiu, i unes postres de grana de capellà. Tot acompanyat d'aigua, vi del Celler Espelt de l'Empordà i cafès. Els menús tenen diferents preus, però es mouen en els 45 euros per comensal.

Presentació a Girona, divendres 21 a les 19 hores

«Premsa comarcal. La memòria de la vida quotidiana de Catalunya», a la Lliberia 22

A les 19 h a la Llibreria 22, presentació del llibre «Premsa comarcal. La memòria de la vida quotidiana de Catalunya» amb Josep Cuní.

Teatre a Roses, divendres 21 a les 20.15 hores

«Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)», al Teatre Municipal de Roses

A les 20.15 h al Teatre Municipal de Roses, representació de l'obra teatral «Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)», en la qual un actor (Joan Carreras) s'enfronta al repte d'interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare.

Música a Olot, dissabte 22 a les 20 hores

Xan Campos Trio, a la Sala El Torín

Xan Campos lidera des de fa més de quinze anys el seu projecte més personal, Xan Campos Trio, una proposta fresca de jazz contemporani difícil d'etiquetar i en contínua ebullició.

Teatre a Lloret de Mar, dissabte 22 a les 20 hores

«Classe» de Sixto Paz, al Teatre de Lloret

Sixto Paz presenta aquesta obra en la qual es troben tres adults, una mare, un pare i un mestre, en una aula plena de cadires petites per parlar del futur d'un alumne de 9 anys perquè té dificultats per aprendre. Però al Brian i a la Donna, que s'acaben de separar, no els ha agradat mai l'escola, ni els professors.

Música a Girona, dissabte 22 a les 21 hores

Els Amics de les Arts, a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Els Amics de les Arts s'acomiaden d'una gira de concerts que els ha fet pujar als millors escenaris i festivals del país; ho fan amb una actuació especial a l'Auditori de Girona, inaugurant la nova temporada de concerts de l'equipament. La formació baixarà temporalment dels escenaris per preparar un nou disc i treballar en una comèdia musical que presentaran aviat. Amb més de quinze anys de trajectòria i amb un posicionament únic en la música catalana, Els Amics de les Arts van publicar el seu últim treball El senyal que esperaves en plena pandèmia i van acompanyar al seu nombrós grup de seguidors des de casa en temps de confinament.

Música a Girona, dissabte 22 a les 22 hores

Marcelo Mercadante, al Sunset Jazz Club

En la seva cita anual amb el Sunset de Girona, Marcelo Mercadante proposa un format més íntim en què el diàleg i els matisos faran brillar les seves composicions i les del mestre Astor Piazzola.

Teatre a Girona, diumenge 23 a les 18 hores

«Solitud a Stromboli», a La Planeta

La Dra. Nela Simari, una distingida experta en el camp de la literatura comparada, ha estat convidada a impartir la conferència inaugural d'un congrés sobre cinema europeu. La conferència ofereix una anàlisi comparada entre la gran novel·la de Víctor Català i l'emblemàtica pel·lícula de Roberto Rossellini.

Música a Girona, diumenge 23 a les 19 hores

Pol Batlle i Rita Payés, a l'Auditori de Girona

Pol Batlle és una nova glopada enèrgica que et pot tombar d'una sola cançó. Un cantant amb altíssims dots per la interpretació que transformen cada tema en un viatge d'aquells que costa d'oblidar. En el marc del festival NEU presenta el seu nou treball acompanyat per una veu de luxe, la de Rita Payés.