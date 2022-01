Torna a la taula un dels fruits del mar més apreciats pels entesos. Es tracta de la campanya gastronòmica de la garoinada en la que participen restaurants de Palafrugell, Calella i Llafranc i en la que la garoina o la garota és l’autèntica protagonista. Diuen els millors paladars de la cuina que la garoina és el producte que surt del mar que reuneix millor totes les condicions i gustos. Les seves possibilitats són moltes i els menús que es poden trobar en aquesta present campanya així ho acrediten.

Aquest any la campanya va arrancar el 14 de gener passat i es preveu que s’allargui fins al pròxim 27 de mar. Els restaurants participants són: L’Arc, Centre Fraternal, La Xicra i Xadó de Palafrugell, El Far, La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar de Llafranc, El Balcó de Calella, El Càntir i Les Voltes de Calella by Es Portal de Calella. Pel que fa als hotels, se sumen a la iniciativa els hotels Can Liret de Palafrugell, Alga i Sant Roc de Calella, El Far i Llafranc de Llafranc. La campanya és molt atractiva, ja que es pot degustar un dels nombrosos menús preparats especialment per aquesta ocasió però també en altres activitats. Segons els promotors, el menú Garoinada, que cada edició canvia, aquest any consisteix en un entrant de garoines, un plat principal de «platillo» o bé un plat alternatiu, i unes postres de grana de capellà. Tot acompanyat d’aigua, vi del Celler Espelt de l’Empordà i cafès.

Els menús tenen diferents preus però es mouen en els 45 euros per comensal. Les possibilitats són moltes ja que els participants podran degustar des de fideuà amb sèpia i carxofes, un arròs de garoines amb sèpia, botifarra negra i carxofes, un «platillo» de calamar amb cigrons i mandonguilles, un mar i muntanya de mandonguilles de sèpia, cuixa de pollastre empordanès sense feina, fesols de l’ull ros i gambes de Palamós, un «platillo» de bacallà amb cloïsses gallegues i bolets de temporada o un arròs d’hivern amb sèpia, salsitxes i trompetes de la mort, entre molts i molts altres.

Però la campanya gastronòmica de la garoina no acaba aquí. Es pot participar en diferents fórmules com un cap de setmana Premium amb hotel, esmorzar, un menú, una activitat a escollir en vaixell clàssic o ruta de senderisme o tast de vins, entrades per a instal·lacions culturals, obsequi i val de descompte per a Vins i Licors Graus.

Es pot fer una nit d’hotel de diumenge a dijous, entre setmana, amb esmorzar, menú de la campanya, entrades per a activitats culturals...o bé gaudir de l’espectacle del mar amb una sortida en vaixell. I qui vulgui tocar de peus a terra pot escollir per una ruta de senderisme o un tast de vins. La tradicional campanya gastronòmica de Palafrugell ja està a disposició de tots els comensals i amants de la bona taula. Ara només falta escollir alguna de les nombroses activitats que ens proposen.