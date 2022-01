Nova edició de la Garoinada

La Garoinada, que cada edició canvia, aquest any consisteix en un entrant de garoines, un plat principal de «Platillo» o bé un plat alternatiu, i unes postres de grana de capellà. Tot acompanyat d'aigua, vi del Celler Espelt de l'Empordà i cafès. Es podrà gaudir, fins al 27 de març, als següents establiments: L'Arc, Centre Fraternal, La Xicra i Xadó (de Palafrugell), El Far, La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar (de Llafranc), El Balcó de Calella, El Càntir i Les Voltes de Calella by Es Portal (de Calella) i als hotels Can Liret (de Palafrugell), Alga i Sant Roc (de Calella), El Far i Llafranc (de Llafranc).

Exposicions a Girona, fins al 31 de març

Viatges. Una història del Poble Jueu, al Museu d'Història dels Jueus

El Museu d'Història dels Jueus acull fins al pròxim 31 de març, la mostra Viatges. Una història del Poble Jueu, una idea original de l'Associació Europea del Patrimoni Jueu i de la Biblioteca Nacional d'Israel.

Teatre a Porqueres, divendres 28 a les 20.30 hores

Representació de l'obra «Stabat Mater», al Centre Cívic

Montse Esteve es posa a la pell d'una madonna que malviu als suburbis de Torí amb una corprenedora interpretació a Stabat Mater, l'adaptació de la primera part dels Quatre actes profans d'Antonio Tarantino que avui es faran, a les 20.30 h al Centre Cívic de Porqueres.

Monòleg a Palamós, divendres 28 a les 19.30 hores

Marta Bosch, al Teatre La Gorga

A les 19.30 h al Teatre La Gorga, «Maternitats o no amb mirada feminista». Teatre monòleg «No vull ser mare» a càrrec de Marta Bosch.

Cinema a Girona, dissabte 29 a les 11 hores

40 anys del clàssic «E.T.», a la Biblioteca Carles Rahola

Les Jornades de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror de Girona es clouen avui celebrant el 40è aniversari del film de Steven Spielberg, amb una projecció presentada per Ignasi Arbat i Sergi Toboso.

Música a Girona, dissabte 29 a les 17 i 19.30 hores

Eduardo Niebla a l'Auditori de la Mercè

Concert del compositor i guitarrista Eduardo Niebla, acompanyat de la guitarra de João Lima. Un maridatge de jazz, clàssica, música hindú i andalusa amb una poètica lírica i una apassionada.

Teatre a Olot, dissabte 29 a les 19 hores

«La filla del mar», al Teatre Principal

La Barni Teatre presenta La filla del mar, una història d'Àngel Guimerà, estrenada per primera vegada el 1899, d'una vigència absoluta, que aborda temes com la discriminació i la resistència de les comunitats a incorporar la diferència, i permet qüestionar-nos el paper dels instints en el comportament humà.

Música a Bescanó, diumenge 30 a les 18 hores

La màgia dels Abba, al Teatre de Bescanó

Abba The New Experience continua difonent els grans èxits del quartet suec amb un espectacle musical i escènic amb el nivell d'exigència que el grup original es mereix. Interpretant les seves cançons amb la mateixa qualitat, elegància i màgia amb què el grup suec va conquistar, i continua conquistant, les llistes d'èxit.

Dansa a Blanes, diumenge 30 a les 18 hores

«El trencanous», al Teatre de Blanes

BCN City Ballet presenta aquest diumenge a Blanes El trencanous, l'obra mestre de Txaikovsky. Un espectacle de dansa amb un llenguatge modern i jove destinat a un públic ampli. Sobre l'escenari s'ajuntaran noves creacions coreogràfiques amb unes altres ja existents que permeten als artistes expressar el seu talent.

Música a Girona, diumenge 30 a les 19 hores

Nacho Vegas clou el Neu!, a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Gairebé un any després de visitar les comarques gironines, en el marc del festival (a)phònica de Banyoles, on va presentar un espectacle més poètic que musical, el cantautor asturià Nacho Vegas arriba aquest diumenge a l'Auditori de Girona, en el darrer concert del festival NEU!, per presentar nou àlbum. Mundos inmóviles derrumbándose és el títol d'un àlbum nascut d'una conjuntura sentimental molt complexa, segons ha assegurat l'artista. En aquesta ocasió, Nacho Vegas no només estrenarà noves cançons, sinó que també s'acompanyarà de nova banda -des de fa uns anys, pels seus concerts sempre comptava amb els integrants de la banda León Benavente-.