Un dels tresors més grans del patrimoni cultural de les comarques gironines és el jaciment arqueològic d’Ullastret. Ullastret reuneix tots els vestigis d’un passat d’or. El que va ser la gran ciutat ibèrica amb una gran influència en la seva època es pot reviure ara amb una reconstrucció virtual que pot ser contemplada en tres dimensions. És una manera d’endinsar-nos visualment dins mateix de la història i veure amb els nostres propis ulls com va ser antigament aquesta gran ciutat.

Aquest projecte forma part del programa Patrimoni en Acció pel foment de l’ús social i el coneixement del patrimoni cultural català del Departament de Cultura i l’Obra Social «la Caixa». Segons ens expliquen des de Patrimoni Cultural Ullastret va ser «la capital de la tribu ibèrica que autors antics com Aviè, Ptolomeu, Estrabó i Plini el Vell van anomenar indiketes i que habitaven les comarques de l’Empordà i la Selva».

En aquestes terres descansa tot un llegat que pot ser contemplat, però un altre part només està a l’abast amb la recreació virtual. Durant molts anys Ullastret ha estat objecte de diverses intervencions arqueològiques amb l’objectiu de fer aflorar el seu passat. Per aconseguir el màxim de verecitat i fidelitat aquesta reconstrucció en 3D s’ha fet en base a les dades que se situen el 250 aC . L’equip que hi ha treballat ha anat confeccionant com seria aquesta ciutat d’acord a les dades obtingudes. Segons expliquen des de Patrimoni Cultural de la Generalitat primer els treballs es van centrar en com seria el paisatge el gran llac que l’envoltava i tota la vegetació i camps de conreu que hi havia al voltant.

Les exploracions geofísiques van ajudar a dibuixar com era l’arquitectura i l’urbanisme. A més, la informació arqueològica «també ha permès fer hipòtesis sobre l’alçada de les cases, els seus sistemes constructius, les cobertes, els usos, els objectes que conservaven i tot el que fa referència a la seva utilització», segons es comenta a la web que recull aquesta proposta.

Es tracta d’un gran treball audiovisual molt minuciós, ja que s’han aixecat com eren tots els carrers, cases, murs, muralles, pedres...amb tots els detalls possibles. Fins i tot les obres o els núvols ajuden a donar més realisme a les imatges.

La gran riquesa extreta en els programes d’excavacions també és visible que tant «els carrers com els interiors s’han enriquit amb objectes provinents del fons arqueològic exposat al museu monogràfic del jaciment, com ara àmfores, escuts o espases. D’altres objectes com els carros o les barques s’han modelat a partir dels exemples coneguts», segons s’explica.

L’audiovisual té uns 6 minuts de durada -està en diversos idiomes- i durant aquesta estona ens podem transportar amb els ulls a la gran ciutat ibèrica d’Ullastret i anar més de 2000 anys enrere. Els seus promotors han concebut un «espai per veure el 3D en grup, inspirat en l’innovador concepte màgic box, un format que ens permet mostrar un projecte de noves tecnologies a tots els públics i de forma col·lectiva.

La sala fa uns 10m2, per tal de reproduir el més acuradament possible les mides d’una estança d’un habitatge iber comú, i el terra és de cautxú, simulant el terra de la ciutat ibèrica». És un viatge que no deixa absolutament indiferent i per un moment poden arribar a ser un d’aquells habitants que va viure i comerciar a la ciutat.

Des de Patrimoni Cultural s’ha volgut tenir cura d’aquest passat i la seva conservació donat que Ullastret és la ciutat ibèrica més gran de Catalunya. «El moment de màxim esplendor de la ciutat ibèrica va ser cap als segles IV-III aC, quan la població superava les 6.000 persones. Temples, carrers, cases nobles... i sobretot unes imponents muralles feien d’Ullastret una gran capital, amb un paper central en el comerç juntament amb la ciutat grega d’Empúries, que li era ben propera». Aquesta visita i ruta està molt ben documentada a Històries del Patrimoni juntament amb altres elements culturals de gran rellevància que hi ha repartits per tot Catalunya.