Durant els anys 90, l’actriu televisiva Pamela Anderson i el cantant Tommy Lee van estar en boca de tothom. Primer, per la seva tempestuosa relació, que es va convertir en carn de canó a la premsa rosa i va ser motiu d’una retransmissió gairebé en directe. Dia sí i dia també, apareixia alguna notícia relacionada amb ells, les seves baralles o les seves excentricitats. Després, perquè un bon dia ens vam llevar amb l’exclusiva de la filtració d’un vídeo sexual seu, que aviat es va convertir en un tema d’abast global i, a banda de fer-se viral com poques coses ho havien aconseguit fins aquell moment, va posar al descobert la profunda hipocresia de les societats. Els comentaris sobre el vídeo comportàvem, en molts casos, uns discursos moralistes que evidenciaven la falta de profunditat iu matisos dels debats públics. Ara la seva història s’explica en una minisèrie estrenada per Disney Plus en què s’hi recrea el moment que es van conèixer, les anades i vingudes de la seva relació i la repercussió d’un vídeo que va provocar una polèmica sense precedents. No es conforma, però, amb ser una reconstrucció històrica, sinó que els seus responsables aprofiten l’avinentesa per fer una paràbola molt punyent sobre el mateix espectador i el cinisme dels mitjans de comunicació.

Pam & Tomm, que compta amb directors tan solvents com Craig Gillespie o Lake Bell, brilla per uns quants motius. Sap mirar als 90 amb acidesa i sense nostàlgia, mostrant fins a quin punt l’eclosió de la premsa rosa va anar acompanyada d’una regressió moral d’imprevisibles conseqüències; narrativament és impecable, corrosiva i divertida, gairebé un viatge d’aires narcòtics als mecanismes que mouen el morbo col·lectiu; i té al capdavant dos esplèndids actors, Lily James i Sebastian Stan, que hi fan una transformació absolutament espectacular, fins al punt que no encertes a veure on acaba l’actriu i l’actor i on comencen els personatges. Amb ells, un inspiradíssim planter de secundaris que encapçalen Nick Offerman, Taylor Schilling, Paul Ben-Victor, Fred Hechinger, Pepi Sonuga, Mozhan Marnò, Spenser Granese i Seth Rogen, en una de les seves millors interpretacions. Disney Plus ja ha estrenar els tres primers episodis d’aquesta minisèrie, que en té un total de vuit.