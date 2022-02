Res és millor que per conèixer un territori que fer un recorregut a peu. Trepitjar cada indret ens permet descobrir paisatges i gaudir de sensacions que segur que d’una altra manera passarien desapercebudes. Roses gaudeix d’un gran patrimoni natural que arriba fins al Cap de Creus passant pel costat del mar. I no només un paisatge sinó que també disposa d’un important i ric patrimoni monumental i un gran llegat en forma de monuments megalítics.

A Roses tot això ho tenen més clar i, per aquest motiu, ens proposen per aquest mes de febrer i pel vinent dues sortides dins de la campanya «Roses a peu». La primera de les rutes programades serà el 19 de febrer i consistirà a fer un recorregut pel Pla de Gates per la vall de Montjoi. Es tracta d’una ruta de, 8’3 quilòmetres amb un desnivell de 320 metres i una dificultat mitjana. Es pot completar en unes tres hores i mitja. La sortida serà a les 9 del matí des de la parada del tren Roses Express i cal inscriure´s a la web de visit.roses. cat

La segona sortida programada és el 26 de març. En aquesta ocasió, es tracta d’un recorregut circular per la zona de Montjoi i Cap Norfeu, dos indrets d’una gran bellesa i que reuneixen totes les característiques tan especials d’aquesta zona del litoral empordanès. La sortida serà també a la mateixa hora, a les 9, però des de l’aparcament de cala Montjjoi. Els experts han avaluat que es tracta d’una ruta de dificultat mitjana-baixa i que cal invertir-hi unes tres hores i mitja per completar tot el recorregut que, a més, presenta un desnivell de 160 metres.

El preu per prendre part en alguna d’aquestes sortides és de 2 euros. Les inscripcions, segons han informat els organitzadors, s’hauran de formalitzar 10 dies abans de cada sortida a la web: inscripcions.roses.cat. Els inscrits han de presentar el comprovant d’inscripció, dur esmorzar, aigua i roba i calçat adequats. Més informació a l’oficina de turisme i a visit.roses.cat.

Durant els darrers mesos s’han programat diverses sortides a peu per l’entorn de Roses. Els participants han pogut realitzar itineraris com el camí de les Dones de Cadaqués a Roses i l’ascens al pic de l’Àliga des de la seva cara nord, entre d’altres.