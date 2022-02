Tammy Faye i el seu marit Jim Bakker es van convertir, els anys 70, en un fenomen popular. D’origen humil, ella va teixir una meteòrica carrera com a telepredicadora, fins al punt de construir un veritable imperi televisiu al voltant de la Fe, la necessitat d’ajudar els altres i la recerca de la felicitat. Parlava i cantava sobre aquests temes i va arribar a tenir milions de seguidors. Una icona més dels estats de l’oest que de l’est dels Estats Units, per descomptat, però més generalitzada del que ara pugui semblar, en una clara demostració del poder de la televisió per crear mites molt discutibles. Però després d’uns anys de regnat, per a Tammy i Jim les coses es van torçar, i molt: a banda dels seus propis problemes domèstics, fruit dels recels i el respectiu afany de protagonisme, es van destapar nombroses irregularitats a les seves empreses, provocant un encadenat de traïcions i delacions que els van retornar a ras de terra. De tot això i una mica més va Los ojos de Tammy Faye, un singular biòpic que mira cap a aquells racons menys coneguts de la seva vida i analitza el perquè de la seva caiguda. No cal dir que és la perfecta excusa per reflexionar sobre les ombres d’una era que massa sovint apareix sublimada a les seves reconstruccions cinematogràfiques. Jessica Chastain, protagonista i productora, va guanyar el premi d’interpretació de Sant Sebastià per aquest personatge.

Dirigida per Michael Showalter, autor de l’esplèndida La gran enfermedad del amor i d’alguns episodis de la sèrie Love, Los ojos de Tammy Faye elabora un relat ple de matisos que converteix la protagonista en la metàfora de la crisi moral d’un temps i un país, però en realitat parla de l’aquí i l’ara. Els ulls a què fa referència el títol s’encarnen, en el fons, en els ulls d’incomptables predicadores i predicadors que, com ella, van contribuir decisivament a enquistar derives ideològiques que no deixen de ressorgir. Potser a estones perd focus i apuja massa el to de sàtira, però si hagués tingut un millor rendiment a les taquilla nord-americana segurament parlaríem d’una de les grans candidates a tots els premis de la temporada. Al costat de Chastain, que torna a demostrar que és una de les millors actrius de la seva generació, destaquen Andrew Garfield (el 2021 va ser, sense cap mena de dubte, l’any més productiu de la seva interessantíssima carrera), Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Gabriel Olds, Chandler Head, Mark Wystrach, Lindsay Ayliffe, i Kevin J. O’Connor i Vincent D’Onofrio, que fa poc veiem reprenent el personatge de Kingpin a la sèrie Ojo de Halcón.