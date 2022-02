Abraçar amb la mirada

Una exposició, abans que qualsevol altra cosa, és un dispositiu complex que pot tenir arrels profundes (ancorades en l’experiència vital de l’artista, al seu estudi, al seu paisatge immediat, el real, però també el que es reconstrueix permanentment en la seva memòria) i ramificacions insospitades que, per entendre’ns, serien tan diverses com persones accepten el joc que l’artista proposa. El repte, tan si ens endinsem en el subsòl com si ens deixem perdre per les projeccions aèries, no és altre que el d’intentar orientar-nos. Potser per això, en un dels magnífics textos del catàleg de la mostra de Nogué, Alexandra Laudo tan bon punt inicia el seu escrit porta a col·lació una anècdota, diguem-ne, genuïnament antropològica: «Sembla —escriu Laudo— que els amerindis wintun no disposen de les paraules ‘esquerra’ o ‘dreta’ per referir-se a les parts del seu cos, sinó que estableixen aquestes distincions en relació amb els punts cardinals. Així, parlen de la ‘cama est’ o de la ‘mà oest’ en funció d’on estan situats en aquell moment precís en què volen referir-s’hi».

Nosaltres, que no som indis sinó hereus bastards dels presocràtics (amb diverses capes de pintura judeocristiana avui ben descrostada), necessitem un munt de pròtesis per orientar-nos en un paisatge, o en un món, del qual ja fa temps que ens hauríem escindit dolorosament (tot comença amb l’expulsió del paradís). Aquest trencament (fissura, divorci, tan s’hi val) fundacional es trobaria en l’origen del pensament i, encara més, en el de l’art. Per això el Wittgenstein més madur (amb qui, malgrat tot, compartim més coses que amb els amerindis wintun) ens recordava que «una de les fonts principals de la nostra incomprensió és que no abracem amb la mirada» o, encara més, que la forma d’un problema filosòfic és «no em sé orientar» (Investigacions I, 122 – 123). La conclusió provisional a la que arribava l’autor del Tractatus la podia subscriure, paraula per paraula, el mateix Edgar Alan Poe: «Els aspectes de les coses que per nosaltres són més importants estan amagats a causa de la seva simplicitat i quotidianitat (no es pot notar perquè sempre es té al davant dels ulls)».

Aquest intent de veure allò que, per evident, sol passar desapercebut, insistim, es trobaria en la gènesi de l’art i del pensament. De fet, en un dels seus assajos fonamentals sobre Walter Benjamin, Theodor W. Adorno comparava el procediment emprat pel malaguanyat filòsof alemany amb el de Blague Thorstein Veblen, un atípic personatge que, segons sembla, estudiava les llengües estrangeres mirant fixament cada paraula fins que en descobria el significat. La imatge no pot ser més precisa: es tractava de prescindir de les formes tradicionals a l’hora d’aproximar-nos a les coses amb la finalitat de dilatar el seu contingut, amb l’objectiu de descobrir «nous aspectes» que, fins aleshores, la raó analítica tradicional hauria estat incapaç de «veure». Aquest era, segons Adorno, el perfil de Benjamin: un filòsof que «no actuava com algú que obté o produeix veritat pensant sinó que, al citar-la per mitjà del pensament, actuava com un suprem instrument de coneixement en el que aquesta deixava el seu sediment». Nogué, mutatis mutandis, faria el mateix: interpel·lar la realitat a la recerca de vells ecos oblidats.