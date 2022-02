El buscador de tresors

Uncharted ha donat peu a sis esplèndids videojocs, i cadascun d’ells ha marcat una fita tant des del punt de vista tècnic com narratiu. És, en essència, una posada al dia del llegat d’Indiana Jones i altres aventurers clàssics com Allan Quatermain, a través de la història d’un buscador de tresors, Nathan Drake, que acaba descobrint que la seva croada per desenterrar el passat té més a veure amb la seva família i ell mateix del que mai s’hauria imaginat. Feia molts anys que a Hollywood s’especulava amb una adaptació cinematogràfica (el videojoc en si mateix ja és una excel·lent pel·lícula desglossada en diferents entregues), però sempre acabava perdent el director a darrera hora o bé no s’encertava a trobar el protagonista adequat. Finalment es va desencallar quan el gran Tom Holland, un fan confés de Drake, va acceptar el paper. Això tenia contraindicacions, perquè l’actor de la saga actual de Spider-man és més jove que el personatge, però per altra banda ha permès fer una pel·lícula de gènesi que, no hi ha dubte, obrirà la porta a més lliuraments. Sigui com sigui, és la demostració que els videojocs s’estan convertint una de les fonts d’inspiració més recurrents de la indústria, com ho demostren també les futures adaptacions de The Division (que serà una pel·lícula exclusiva de Netflix) o de The last of us, en forma de sèrie que s’estrenarà a HBO Max.

Dirigida per Ruben Fleischer, autor de Zombieland i Venom, Uncharted documenta quan Nathan coneix Victor Sullivan, més conegut com a Sully, un veterà mercenari que es dedica a buscar fortunes perdudes. Resulta que l’home, tot ironia, ha descobert una pista que podria portar al tresor de Magallanes, desaparegut des de fa 500 anys i aparentment guardat en uns vaixells llegendaris. Nathan, un aventurer en formació, descobreix que la seva implicació en la recerca és personal, perquè el seu germà gran és qui va descobrir la pista. El problema fonamental serà Moncada, un filantrop espanyol que creu ser el legítim hereu del tresor i està disposat a qualsevol cosa per aconseguir-lo. El film, que va rodar algunes escenes a Lloret, és una vertiginosa successió d’escenes d’acció que homenatgen alguns dels grans moments del joc. Al costat de Holland, destaquen Mark Wahlberg (una elecció discutida, però també molt afortunada, per al paper de Sully), Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden, Sarah Petrick, Pilou Asbæk i Antonio Banderas. La banda sonora original ve firmada per Ramin Djawadi, compositor de Iron Man, Eternals i les sèries Joc de Trons i Westworld.