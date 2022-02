Amb un brillant preludi d’un showcooking a càrrec de Sergio i Javier, els famosos germans Torres, es va presentar fa uns dies en el marc de l’Espai Gastronòmic del Pavelló de l’Oli de Les Borges Blanques la segona edició dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa. L’acte, presidit per l’alcaldessa Núria Palau, també va tornar a servir com reconeixement al veterà mestre dels fogons, que va subratllar amb la seva presència la importància de la formació dels joves xefs i del coneixement de la tradició culinària per poder innovar i continuar elevant el nivell dels restaurants catalans.El concurs torna en aquest segon any amb la mateixa força i amb l’objectiu de buscar i proclamar el millor cuiner jove català. L’escollit sortirà de les escoles d’hostaleria de Catatalunya. L’any anterior, diversos estudiants gironins van tenir un gran protagonisme en aquest concurs que en poc temps ha adquirit ja una gran projecció.

Els Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, amb l’impuls de l’Ajuntament de les Borges Blanques (Lleida) i l’apadrinament dels famosos germans Torres, van néixer l’any passat com a homenatge a la figura del cuiner català Josep Lladonosa i Giró (1938), una figura capital de la cultura gastronòmica mediterrània amb nombroses distincions, entre elles la Creu de Sant Jordi, per la seva ingent tasca de recerca i documentació històrica sobre la cuina catalana. L’elecció del premiat es realitza a través d’un concurs gastronòmic inspirat en el format masterchef en què poden participar totes les escoles d’hostaleria de Catalunya, públiques i privades. Cada escola pot presentar tots els alumnes que consideri preparats per concursar, sempre que siguin menors de 25 anys i portin estudiant cuina més d´un any. La presentació va finalitzaramb una demostració dels guanyadors dels primers Premis Gastronòmics Josep Lladonosa el 2021: hi var participat el vencedor, Guillem Garcia, de l’Escola Villa Retiro (Xerta), i el segon classificat, Eusebi Joampere, de l’Escola d’Hostaleria de Lleida. Les Borges Blanques acollirà al maig la final. En aquesta ocasió, les semifinals es concentraran a Barcelona i Tarragona. El 2021 l’accés a la darrera fase va requerir una complexa logística durant els mesos de març i abril, amb 28 candidats que van competir presencialment.