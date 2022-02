Els productes de Shonda Rhimes acostumen a ser tramposos, tendenciosos i fins i tot una mica anacrònics, però no hi ha dubte que són honestos. És una concepció de la narrativa serial basada en uns elements perfectament calculats, en què el sentimentalisme, el dinamisme i el cop d’efecte van de la mà. No són mai avorrides, t’atrapen en una teranyina de girs i et porten per on volen. Són, en definitiva, la definició del plaer culpable, perquè per més costures que li vegis les acabes mirant igualment. El seu acord multimilionari amb Netflix va cristal·litzar l’any passat en Los Bridgerton, que en breu estrena la seva segona temporada, i a partir d’avui podem veure el seu nou treball, la minisèrie ¿Quién es Anna?. I d’al·licients no n’hi falten, perquè a banda d’estar basada en fets reals, retrata una història molt del seu temps en què serà impossible no veure-hi reflectides les derives de la nostra societat. Ho té tot: intriga, engany, ambients luxosos i xarxes socials. L’essència, per cert, d’un gran nombre de productes del catàleg de Netflix.

L’Anna del títol és Anna Delvey, la sofisticada hereva d’una fortuna i estrella indiscutible d’Instagram. Una noia que és tot glamur, atractiu i fotografies, que de mica en mica s’ha anat guanyant el cor i els favors de la classe alta novaiorquesa. Tothom la vol a les seves festes i tothom aspira a un DM seu. Però una periodista es posa a burxar en el seu passat i aviat s’adona que res del que ha explicat sobre ella mateixa es pot demostrar de manera concloent. Com més investiga, més s’adona que podria tractar-se d’una farsant que s’ha fabricat un personatge a mida per xuclar les energies i els recursos dels rics de veritat. És així com Anna es veu abocada a haver d’explicar qui és realment, posant al descobert el cinisme i la superficialitat d’un món que venera la imatge sense fer-se gaires preguntes. A banda de la seva hàbil estructura narrativa (aquesta també és una d’aquelles sèries de Rhimes en què no pots deixar de mirar), ¿Quién es Anna? destaca per un notable repartiment encapçalat per Julia Garner, Anna Chlumsky, Laverne Cox, Alexis Generette Floyd, Anders Holm, Terry Kinney, Katie Lowes, Arian Moayed, Jeff Perry, Anna Deavere Smith, Caitlin Fitzgerald i Jennifer Esposito.