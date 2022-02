Amb les pel·lícules de Jack Reacher (en particular la primera, que és la realment bona) va passar allò tan típic que l’actor que interpreta un personatge no casa amb res del que podies imaginar-te d’ell llegint els seus llibres. Però Tom Cruise va saber fer una versió creïble i plena de matisos de la creació de Lee Child, fins al punt que costava imaginar-se un altre intèrpret a la seva pell. Quan es va anunciar la sèrie, el temor era que la influència de Cruise sobre el detectiu de ficció impedís creure’s una ficció amb un rostre diferent. I més tenint en compte que l’actor escollit, Alan Ritchson, no té unes grans credencials (fins ara, el més destacat que ha fet ha estat ser el Hawkman de les sèries de DC) ni tampoc un registre dramàtic desbordant. Però quan portes deu minuts de Reacher t’adones que t’ha guanyat, i molt: primer, perquè és la veritable encarnació del personatge tal i com Child l’havia imaginat a les seves novel·les, i després perquè els creadors de la sèrie han sabut capturar perfectament l’essència de les seves aventures. El Jack Reacher d’Amazon és un gegant expeditiu, irònic, implacable i eficaç que diu frases lapidàries sense dubtar i és absolutament versemblant com a antiheroi del gènere. Això és perquè hi ha molt amor per Child a la narració, d’uns aires de policíac clàssic que mai perden pistonada durant els seus vuit episodis.

Reacher no és cap esmena a les pel·lícules de Cruise, sinó una relectura més fidel als llibres. El protagonista, un rodamón que no té una llar pròpia des de fa anys, arriba una comunitat molt tancada de l’Amèrica profunda on s’ha produït un crim. Aviat se l’arresta com a principal sospitós i ha de demostrar la seva innocència. Però en l’afany de demostrar que no hi té res a veure, acaba descobrint que el cas el toca molt de prop i l’haurà de resoldre si vol trobar totes les respostes. La sèrie funciona a uns quants nivells.

Per Ritchson, un actor limitat però d’indubtable carisma; per les seves escenes d’acció, molt ben rodades i que defugen la pirotècnia a l’ús; per les seves atmosferes de noir contemporani, particularment paleses als moments de suspens; i pels seus esplèndids secundaris, sobretot uns esplèndids Malcolm Goodwin i Willa Fitzgerald. És un thriller expeditiu en què no pots donar res per suposat i a la vegada aconsegueix tenir una dimensió humana que la fa propera i addictiva.

Ha convençut més o menys tothom, i una bona demostració és que Amazon (la plataforma més prudent a l’hora de fer volar colons amb les seves produccions) només va trigar quatre dies després de l’estrena a renovar-la per una segona temporada.