Dimecres 16 · 18 h · Casa de Cultura · Girona

Patrícia Plaja parla sobre la seva trajectòria professional i sobre la seva experiència com a portaveu del Govern.Patrícia Plaja va passar d’escriure a El Punt Avui a Girona a fer-se coneguda com a cara visible de la comunicació dels Mossos d’Esquadra. Amb Marc Homedes, va informar puntualment i impecablement sobre els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Què li va comportar ser destituïda per haver fet una piulada crítica amb la sentència de La Manada? Com va saber que seria la portaveu de l’actual govern de la Generalitat? Va tenir dubtes, abans d’acceptar el càrrec? Patrícia Plaja repassa la seva carrera en una conversa amb el periodista Dani Vilà.

Sota la llum del mar, d'Espe Pons

Dimecres 16 · 18 h · Museu d'Història · Girona

El projecte de la fotògrafa catalana Espe Pons (Barcelona, 1973) es basa en la història del germà petit de l’avi de la fotògrafa, Tomàs Pons Albesa, que va ser afusellat al Camp de la Bota de Barcelona l’any 1941, amb 31 anys. Per tal de poder resseguir aquesta història, l’autora ha transitat els indrets que Tomàs Pons Albesa va recórrer durant els últims moments de vida i ha recopilat informació de l’època relacionada amb el cas, amb l’objectiu de reconstruir una història, fins ara, fragmentada.

Exposició Premis Nacionals de Cultura: Narcís Comadira

Dimecres 16 (últim dia) · Biblioteca Carles Rahola · Girona

La Biblioteca Pública de Girona se suma a la difusió dels Premis Nacionals de Cultura amb la instal·lació d'un espai per acostar-se a la trajectòria dels premiats d'aquest any. Un d'ells és el poeta gironí Narcís Comadira. A més, s'ha preparat una mostra de fons de la figura gironina, perquè els usuaris es puguin endur les seves obres en préstec.

De la creación a la librería: Cómo se hace un escritor y cómo trabaja un escritor en España

Dimecres 16 · 18 h · Biblioteca Carles Rahola · Girona

Aquest curs pretén oferir una panoràmica tan àmplia com sigui possible del procés que porta a un llibre des del seu inici fins a les mans dels lectors, i dels diferents actors que participen en ell. La conferència d'avui ofereix el relat pràctic del qual hem vist en teoria: l'experiència de l'escriptor. El sediment de l'experiència d'un/a autor/a de llarga trajectòria, que ens explicarà quina és la seva visió personal de la professió, quin ha estat i quin està sent el seu trànsit per ella.

Construcció sostenible i circular: coneix totes les opcions laborals que t'ofereix el sector

Dimecres 16 · 10 h · Servei Municipal d'Ocupació · Girona

La transformació del model econòmic que impulsa l'agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible està comportant canvis en els diferents sectors econòmics. Durant la sessió s'exposaran les oportunitats laborals que genera l'impuls per l'eficiència i rehabilitació energètica dels edificis ja existent (aïllaments, ventilació, radiació solar...). I, també, coneixerem quines són les competències tècniques, bàsiques i transversals que cerquen les empreses en el seu capital humà i quins són els requisits mínims que demana el sector per poder-hi accedir. S'hi comptarà amb la col·laboració de la Sra M. Àngels Armengol Niell de la UEC (Unió d'empresaris de la construcció).

Presentació del llibre «Vent a la mà» de Carles Dachs

Dimecres 16 · 19 h · Casa de Cultura · Girona

Presentació del llibre Vent a la mà, de Carles Dachs, guanyador del 19è Premi de poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater. El jurat del premi, un dels més prestigiosos i ben dotats en llengua catalana (format per Xavier Folch, Jordi Cornudella, Marc Romera, Enric Sullà i Marta Pessarrodona), va destacar que es tracta d’un llibre "de plena maduresa" i "destinat a deixar la seva empremta". Dachs vindrà acompanyat de l’escriptora de Sant Feliu de Pallerols Irene Tarrés.

Llegim el MOT: Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor

Dimecres 16 · 19 h · Biblioteca Antònia Adroher · Girona

Les biblioteques de Girona i el MOT organitzen un club de lectura de 3 sessions per escalfar motors de cara al festival. El club estarà dedicat a tres dels escriptors que vindran a Girona entre el 24 i el 26 de març. El club de lectura és gratuït, però cal inscriure-s'hi al web de l'Ajuntament de Girona o bé presencialment a qualsevol de les biblioteques públiques de la ciutat.

Caminades Saludables

Dimecres 16 · 9:15 h · Centre Cívic Onyar · Girona

Fer exercici és un dels ingredients principals per mantenir i millorar la nostra salut i, què millor que fer-ho en un entorn natural? Amb aquesta caminada pots descobrir l'encant dels indrets propers de la part Est de Girona acompanyat/da de bon ambient!

El globo blanco, de Jafar Panahi

Dimecres 16 · 18 h · Biblioteca Carles Rahola · Girona

El cineasta Pere Vilà Barceló presenta "El globo blanco", de Jafar Panahí dins del cicle de cinema "La mirada interior". L'estil narratiu influeix en la mirada de l'artista sobre el món que mira i escull. Un estil molt marcat, demana un esforç addicional al públic, una reflexió pròpia. El treu de la seva zona de confort, s'allunya d'un cinema més uniforme i comercial, i estimula la nostra mirada interior. Així és com un estil cinematogràfic ens fa pensar i debatre sobre si coincidim amb la manera com s'ha escollit per explicar un film.

...i va cosir unes ALES

Dimecres 16 · 17.30 h · Biblioteca Antònia Adroher · Girona

"...i va cosir unes ALES" és una sessió de narració oral i gestual construïda a partir de bona literatura oral i escrita per a infants, els quals, des de la senzillesa del llenguatge i l'imaginari que projecten, mostren un món de justícia, igualtat i llibertat personal que el cor de tot infant sap reconèixer.