Dissabte 19 · Sala La Mirona · Salt

La sala La Mirona de Salt celebra aquest dissabte la seva ja tradicional festa de Carnaval, que serà amenitzada per Dj. Sendo i Dj. Dadaa. La celebració l’obrirà en aquesta ocasió el duet de rumba electrònica Camela. La parella madrilenya formada per Dioni i Ángeles presentarà en directe el seu nou treball, un Rebobinando, 25º aniversario amb el qual han fet un pas atrevit per acostar-se a altres músiques, sense perdre per això el seu estil i personalitat. En aquest concert però no hi faltaran tampoc alguns dels grans èxits que han marcat la seva dilatada trajectòria com Cuando zarpa el amor o Nunca debí enamorarme.

«Els àngels no tenen fills»

De divendres 18 a diumenge 20 · Sala La Planeta · Girona

Els drets sexuals i reproductius de les persones amb diversitat funcional centre la darrera proposta de la dramaturga Clàudia Cedó, que arriba a la Planeta dins el cicle Verbatim.

«Contes del dimoni»

Dissabte 19 · Teatre Mundial · La Bisbal d'Empordà

La Cia. Binixiflat presenta un aplec de contes creats amb grups d’infants i adaptats per Biel Porcel a partir de les tècniques desenvolupades per Gianni Rodari a l’obra Gramàtica de la Fantasia.

«El pes d'un cos»

Dissabte 19 · Teatre de Salt · Salt

Una filla ha de cuidar del seu pare qui, després de patir un ictus, viu un procés de deteriorament físic i mental que el converteix en un ésser totalment dependent. La manca de recursos econòmics propis i la precarietat que viuen les administracions públiques farà que la situació entri en una mena d’espiral de caiguda lliure.

«Desperta»

Diumenge 20 · Teatre de Blanes · Blanes

La Lisanlússapa i en DelRi, són uns comediants que comparteixen la seva passió pel teatre explicant les seves històries. Relats carregats d’humor i imaginació que desperten les emocions i els sentiments. 5 històries originals, que no et deixaran indiferent, que et faran despertar d’emoció o de riure… O les dues coses!

Lídia Pujol canta Cecília

Diumenge 20 · Sala El Torín · Olot

La cantautora Lídia Pujol convida a redescobrir les lletres de Cecilia, cantautora censurada pel franquisme i que ho qüestionava tot. Pujol ha despullat les cançons dels arranjaments de l’època per fer que les lletres emergeixin a la superfície i per redescobrir, així, la profunditat amb la qual Cecilia cantava les seves inquietuds.