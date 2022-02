Com que el thriller és un gènere molt recurrent a les plataformes, costa de trobar sèries que innovin tant des del punt de vista argumental com narratiu. La chica de antes, minisèrie coproduïda per la BBC i estrenada a HBO Max, n’és un clar exemple: mirant-la, no pots evitar pensar en desenes de títols anteriors que situen la seva acció en espais similars i amb personatges d’idèntics conflictes. Tampoc no deixes de rumiar en el seu grau d’inversemblança, perquè els seus protagonistes fan i diuen coses que no s’acaben d’adequar a les situacions que viuen, per no parlar de les derives d’una intriga que acaba refiant-ho tot a un enigma que és relativament fàcil de desxifrar. Però igualment t’hi enganxes i et cruspeixes els seus quatre episodis d’una hora sense gaires complicacions. El motiu? Que els seus responsables saben a quina lliga juguen, dominen perfectament els mecanismes del suspens i en el fons s’ho passen pipa amb aquest gran guinyol de girs impossibles i relacions pertorbadores. Si no se li demana més, La chica de antes convida al somriure, perquè és una de les experiències més tronades que ha donat el gènere durant aquest principi d’any.