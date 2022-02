L’etapa més «geomètrica» de Jaume Faixó, que sempre serà la més interessant, no fou fruit de cap negació sinó d’una depuració formal destinada a fer visible l’essència de la pintura mateixa. L’aparent esforç de reduccionisme constructiu concretat en aquelles «arítmiques retícules superposades» de què parlava Miralles no renegà mai, en un sentit gairebé íntim, del seu anvers orgànic. La utilització del paper com a suport i de pigmentacions naturals (negre de fum) responien a aquesta voluntat de preservar una mena de batec vital provinent de les entranyes de l’obra (Pitu Creus parlava d’uns «negres envellutats intensíssims que recorden la qualitat dels gravats» amb una profunditat que «amagava tota mena de secrets»). Richard Vanderaa, fidel al llegat de l’artista, presenta una selecció d’aquests treballs marcada per la seva extrema exquisidesa.